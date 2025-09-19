Resumen: Alarma en Anorí por caneca pintada con la bandera de Colombia y símbolos de grupos armados. Autoridades evacuaron viviendas y un CDI en el barrio Arenal.

Tensión en Anorí, Antioquia: caneca con bandera de Colombia y símbolos de grupos armados paralizó un barrio

En la mañana del jueves 19 de septiembre, una caneca pintada con los colores de la bandera de Colombia y abandonada en plena vía pública desató la alerta en el municipio de Anorí, Antioquia.

El hallazgo se registró en el barrio Arenal, donde además apareció una bandera alusiva a un grupo armado ilegal, lo que incrementó la tensión entre los habitantes de la zona.

El hecho generó la evacuación preventiva de varias viviendas y locales comerciales cercanos, así como la suspensión de clases para 30 niños de un Centro de Desarrollo Infantil que funciona en el sector.

Autoridades locales, en coordinación con la fuerza pública, desplegaron un operativo de seguridad para verificar el contenido del objeto y descartar riesgos mayores.

La caneca sospechosa se convirtió en el centro de atención de la comunidad, que denunció la creciente intimidación por parte de actores ilegales que buscan sembrar miedo en zonas rurales y urbanas del nordeste antioqueño.

La Alcaldía de Anorí pidió calma a la población y confirmó que solo se levantará la medida de evacuación cuando exista un parte oficial de tranquilidad por parte de las autoridades competentes.

Este tipo de hechos se suma a la compleja situación de orden público que atraviesan algunos municipios de la región, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa afectando la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes.

