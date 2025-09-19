Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá lanza una campaña para prevenir la violencia de género durante la celebración del Día de Amor y Amistad. Conozca las alarmantes cifras de denuncias y capturas.

¡El amor es sin violencia! Bogotá lanza campaña para prevenir la violencia de género en el Día de Amor y Amistad

La Policía de Bogotá, a través de su Grupo de Policía Comunitaria, lanzó la campaña preventiva ‘Rutas Seguras’, una estrategia enfocada en combatir la violencia de género durante la celebración del Día de Amor y Amistad, que se llevará a cabo del viernes 19 al domingo 21 de septiembre.

El objetivo principal de la iniciativa es promover el respeto y la tolerancia, y rechazar todo tipo de agresión contra la mujer, especialmente en el sistema de transporte masivo TransMilenio.

En lo corrido del año, las autoridades han llevado a cabo más de 53.714 jornadas pedagógicas que han beneficiado a más de 1 millón de personas.

Además, se han recibido más de 33.200 denuncias por violencia intrafamiliar y se ha capturado a un total de 1.783 personas por este delito.

Un llamado a la comunidad para seguir denunciando

Las cifras de capturas por otros delitos de género también son alarmantes, con 229 personas detenidas por injurias y 353 más por diferentes delitos sexuales.

Estos números evidencian la necesidad de que la comunidad se involucre activamente en la prevención de la violencia de género y denuncie de manera oportuna.

La Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad reiteran su compromiso con la protección de las mujeres y la convivencia ciudadana.

Por eso, invitan a la comunidad a reportar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123 y la Línea 155, disponibles las 24 horas del día.

