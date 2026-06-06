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Resumen: Recientes declaraciones de funcionarios y líderes internacionales sobre las elecciones en Colombia provocaron una reacción de la Cancillería.

Cancillería lanzó advertencia tras pronunciamientos de EE.UU. sobre las elecciones en Colombia

El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, expresó su preocupación por las recientes declaraciones de actores internacionales relacionadas con las elecciones en Colombia y reiteró la necesidad de que el proceso democrático se desarrolle sin presiones o intervenciones externas.

Mediante un comunicado oficial, la entidad manifestó que observa con inquietud cualquier acción o pronunciamiento que pueda interpretarse como una forma de influencia sobre las decisiones políticas que corresponden exclusivamente a los ciudadanos colombianos.

El pronunciamiento se produjo luego de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmara que podrían retirarse las visas a las personas involucradas en la compra de votos durante las elecciones en Colombia.

A este hecho se sumaron comentarios atribuidos al presidente estadounidense Donald Trump en respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, situación que generó diversas reacciones en el escenario político nacional.

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Frente a este panorama, la Cancillería insistió en que los procesos electorales deben desarrollarse respetando plenamente los principios de soberanía y autonomía de los Estados.

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Asimismo, recordó que las relaciones diplomáticas entre países deben estar fundamentadas en el respeto mutuo y en la no intervención en asuntos internos.

En el documento, el Gobierno señaló que la promoción de relaciones amistosas entre las naciones implica evitar conductas que puedan ser interpretadas como injerencias en procesos políticos domésticos.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar con prudencia y responsabilidad durante el desarrollo de las elecciones en Colombia.

La Cancillería también destacó el trabajo que vienen realizando las instituciones electorales y los organismos del Estado para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y transparente.

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