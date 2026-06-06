Resumen: El pico y placa regional volverá a regir el lunes 8 de junio para el ingreso a Bogotá. Conozca los horarios, vías controladas y las medidas especiales para el plan retorno.

Ojo viajeros: así será el pico y placa que podría complicar el regreso a Bogotá

Miles de viajeros que saldrán de Bogotá durante el puente festivo deberán planear con anticipación su regreso a la capital, ya que el próximo lunes 8 de junio volverá a aplicarse el pico y placa regional, una medida obligatoria para todos los vehículos particulares que ingresen a la ciudad, sin importar si sus ocupantes son residentes o visitantes.

La Secretaría de Movilidad recordó que el ingreso estará dividido en dos franjas horarias. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán entrar los vehículos cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el turno será para los automotores con placas finalizadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

Fuera de esos horarios, es decir antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso será libre para todos los conductores.

El pico y placa regional será controlado en los principales corredores de acceso a Bogotá, incluyendo la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Calle 80, Avenida Centenario, Carrera Séptima, vía al Llano, Suba-Cota, La Calera y Choachí. Las autoridades advirtieron que las sanciones por incumplir la medida serán aplicadas sin excepciones.

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Para facilitar el retorno, el Distrito anunció operativos especiales en coordinación con municipios vecinos y concesiones viales.

Entre las medidas se encuentra la activación de la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, especialmente en el corredor de Soacha, así como la implementación de un reversible en la Carrera Séptima entre las calles 245 y 183 para agilizar el ingreso de vehículos desde el norte.

Además, se instalarán 24 puestos de control enfocados en prevenir conductas peligrosas como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

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