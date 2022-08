Cancillería explica su ausencia en la sesión de la OEA sobre Nicaragua

in

Ante la lluvia de críticas por la ausencia de Colombia en la sesión extraordinaria de la OEA sobre Nicaragua, la Cancillería explica que no se asistió teniendo en cuenta “razones estratégicas” humanitarias y no ideológicas.

Por medio de un comunicado, el canciller Álvaro Leyva, indica que la embajadora que debería haber asistido a la sesión del 12 de agosto de la OEA sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos en Nicaragua no fue porque se está adelantando una “acción humanitaria de envergadura” en ese país centroamericano.

Además, señalan que el “silencio diplomático” se debió a que no podían hacer públicas las “gestiones internacionales” que están en proceso antes de obtener un resultado, el cual al parecer no tienen aún porque en la carta no se expone.

“Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional, que la Cancillería preservará”, termina el comunicado firmado por Álvaro Leyva, quien por esta acción se enfrentará a una moción de censura en el Congreso.

Cabe mencionar que con el Gobierno de Gustavo Petro se restablecen las relaciones diplomáticas con Nicaragua, las cuales no se mantuvieron durante el periodo de mandato del expresidente Iván Duque.

