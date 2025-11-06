¡Belén estrena canchas! Así quedaron los nuevos escenarios deportivos tras millonaria inversión

Resumen: Las canchas de tenis de la Unidad Deportiva de Belén fueron renovadas tras una inversión de $853 millones. Más de 8.700 personas se benefician de estos nuevos espacios.

La transformación de los escenarios deportivos de Medellín avanza con paso firme gracias al plan de infraestructura del Distrito. En esta ocasión, las canchas de tenis de la Unidad Deportiva Andrés Escobar, en Belén, fueron renovadas en su totalidad, beneficiando directamente a más de 8.700 personas de la zona.

Con una inversión de $853 millones, la alcaldía intervino las canchas de tenis de campo 1, 2, 3 y 4, todas en superficie de concreto.

Las obras incluyeron la reparación de grietas, fisuras y zonas deterioradas, así como el ajuste de puertas, ventanas y persianas. Además, se realizó una limpieza profunda, pintura interior y exterior, y se corrigieron filtraciones en cubiertas y muros.

Una de las mejoras más destacadas fue la adecuación de los cerramientos, con mantenimiento a la malla eslabonada y aplicación de esmalte protector, lo que garantiza no solo una mejor presentación visual, sino también más seguridad para los deportistas. Las superficies de juego fueron recubiertas con material sintético y pintura especializada para asegurar resistencia y un mejor desempeño durante la práctica deportiva.

Estas acciones hacen parte del Plan 282-25, una estrategia distrital que busca recuperar y modernizar la infraestructura deportiva y recreativa de toda la ciudad. Hasta la fecha, ya se han entregado 140 escenarios renovados, entre ellos canchas, parques y unidades deportivas distribuidas en distintas comunas y corregimientos.

La alcaldía reiteró su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social y aseguró que nuevas entregas están programadas para lo que resta del año.

