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    ¡El pádel ya es para todos! Medellín estrena sus primeras canchas públicas

    El alcalde Federico Gutiérrez entregó las primeras canchas de pádel públicas y gratuitas en la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡El pádel ya es para todos! Medellín estrena sus primeras canchas públicas

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez entregó las primeras canchas de pádel gratuitas de Medellín en la Unidad Deportiva María Luisa Calle. Inversión supera los $3.400 millones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Medellín se pone a la vanguardia de las tendencias atléticas mundiales con la entrega de las primeras canchas públicas de pádel en la ciudad.

    El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga oficializó la apertura de estos espacios en la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ubicada en Guayabal, permitiendo que la ciudadanía acceda sin costo alguno a una disciplina que tradicionalmente se practicaba en clubes privados.

    Esta infraestructura, que hace parte de una gran apuesta por la modernización del complejo deportivo, busca democratizar el deporte y ofrecer alternativas de recreación moderna para cerca de 6.000 beneficiarios directos.

    Las dos nuevas canchas de pádel requirieron una inversión superior a los $521 millones de pesos. La obra incluyó una placa de concreto de alta resistencia, cerramientos en vidrio templado y malla, iluminación profesional y grama sintética especializada.

    El mandatario paisa explicó que para disfrutar de estos escenarios, los ciudadanos solo deben realizar su reserva a través de la plataforma del INDER, con turnos de una hora.

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    “Las canchas privadas de este deporte mantienen llenas todo el tiempo; le estamos apostando a que las familias tengan a dónde ir y que estos espacios, como todo lo público, sean gratuitos”, destacó Gutiérrez.

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    Pero la renovación de la infraestructura en la zona no se detiene ahí. El plan de intervención integral en la Unidad Deportiva María Luisa Calle supera los $3.400 millones de pesos.

    Actualmente, el patinódromo registra un avance del 65% en su ejecución total, con una fecha de entrega final proyectada para julio de este año.

    Además, ya están al servicio de la comunidad la pista de patinaje de velocidad con acabados avalados por la Federación Colombiana de Patinaje y la cancha de hockey renovada.

    Con estas mejoras, que incluyen también el muro de escalar y el gimnasio al aire libre, Medellín se consolida como un referente de salud física y mental a través del espacio público de calidad.

    ¡El pádel ya es para todos! Medellín estrena sus primeras canchas públicas

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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