Resumen: Fue cancelada a última hora la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez que estaba prevista en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Cancelan reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la frontera por razones de seguridad

El encuentro que estaba previsto entre el presidente Gustavo Petro y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez fue cancelado a última hora, pese a que ya estaba todo preparado para su realización en la frontera entre ambos países.

La reunión estaba programada para realizarse en el Puente Internacional Atanasio Girardot, ubicado entre Cúcuta y la localidad venezolana de Ureña. Sin embargo, minutos antes del evento comenzaron a desmontar la logística instalada en el lugar, lo que evidenció la cancelación del encuentro.

Funcionarios de la Cancillería de Colombia incluso habían entregado acreditaciones a los periodistas para cubrir la reunión, mientras operarios retiraban equipos, tarimas, ventiladores y otros elementos que harían parte del escenario preparado para la cita bilateral.

Hasta el momento no se ha emitido una explicación oficial detallada sobre las razones de la suspensión del encuentro. No obstante, algunos reportes señalan que la decisión habría sido tomada por la delegación venezolana alegando posibles razones de seguridad.

El encuentro llevaba cerca de dos meses en preparación y tenía como objetivo abordar varios temas estratégicos en la relación entre Colombia y Venezuela, entre ellos seguridad en la frontera, reactivación del comercio bilateral y cooperación energética.

La cita también tenía un valor simbólico, ya que el puente fronterizo fue construido para fortalecer la integración entre ambos países. Durante años permaneció cerrado en medio de las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro, cuando incluso fue bloqueado con contenedores en 2019.

Por ahora, la reunión entre Petro y Rodríguez queda en suspenso, mientras se espera una nueva fecha para retomar el diálogo entre ambos gobiernos sobre los temas que afectan la dinámica política, económica y de seguridad en la región fronteriza.

