¡No va! Fico Guitiérrez cancela evento del M-19 en Medellín

Resumen: Alcalde de Medellín ordena cancelación de evento en la Biblioteca Pública Piloto por considerarlo inapropiado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez ordenó la cancelación de un evento cultural que estaba programado en la Biblioteca Pública Piloto, relacionado con la presentación de un libro sobre el M-19.

Según el pronunciamiento oficial, la decisión fue anunciada a través de sus redes sociales, donde indicó que los espacios públicos no deben ser utilizados para actividades que, a su juicio, puedan interpretarse como una exaltación de grupos armados ilegales.

En ese sentido, la medida se sustentó en la postura de respeto a las víctimas del conflicto y en la defensa de la legalidad, de acuerdo con lo expresado por la administración distrital.

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El evento estaba previsto para realizarse el 21 de abril en el hall principal de la biblioteca y contemplaba la presentación de una obra escrita por Jaime Rafael Nieto López, con la participación de analistas invitados. La actividad era de acceso libre y hacía parte de una agenda cultural.

En su mensaje, el mandatario también señaló que este tipo de encuentros no deben desarrollarse en escenarios institucionales y cuestionó que la programación hubiera sido aprobada dentro de la entidad.

La instrucción fue impartida directamente por la Alcaldía y se ejecutó antes de la realización del evento. Hasta el momento, no se ha informado sobre una posible reprogramación de la actividad.

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‼️Este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un “relato romántico”: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en… pic.twitter.com/ZZiiln86kN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 21, 2026



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