Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Campesino perdió su pierna tras pisar una mina antipersona en Amalfi, Antioquia

    Un campesino de 33 años perdió una pierna tras pisar una mina antipersona en la vereda El Cañal, en Amalfi, Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: Un campesino de 33 años perdió una pierna tras pisar una mina antipersona en la vereda El Cañal, en Amalfi, Antioquia. Las autoridades activaron protocolos de ayuda.

    En las últimas horas, un campesino de aproximadamente 33 años resultó gravemente herido tras activar accidentalmente una mina antipersona mientras realizaba labores agrícolas en la vereda El Cañal, jurisdicción del municipio de Amalfi, Antioquia.

    El hombre, cuya identidad se mantiene bajo reserva, se desvió apenas unos metros de su camino habitual cuando el artefacto explosivo detonó, causándole destrozos irreparables en una de sus extremidades inferiores.

    Tras la explosión, ciudadanos lo trasladaron al hospital local El Carmen. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas y la pérdida de su pierna, el personal médico ordenó su traslado inmediato a un centro asistencial de mayor nivel en la ciudad de Medellín.

    Xiomara Cortés, enlace de Víctimas de Amalfi, confirmó que se activaron de inmediato las rutas de atención con la Personería, la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos para brindar acompañamiento integral al afectado y a su familia ante el impacto de esta mina antipersona.

    La situación en el Nordeste antioqueño sigue siendo crítica en materia de orden público, y este caso se suma a las recientes alertas por ataques aéreos y presencia de disidencias en la zona.

