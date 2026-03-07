Tragedia en Antioquia: campesino murió tras ser impactado por un rayo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Una tragedia se registró en zona rural del municipio de Montebello, Antioquia, luego de que un campesino muriera tras ser impactado por un rayo durante una tormenta eléctrica.

El hecho ocurrió en la vereda El Caunzal, donde la víctima, identificada como Luis Emilio, de 55 años, se encontraba realizando labores de aserrío junto a otro trabajador.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, cuando comenzó la tormenta eléctrica ambos hombres decidieron resguardarse bajo la sombra de un árbol mientras esperaban que pasara la lluvia.

Sin embargo, en medio del fuerte aguacero se produjo una descarga eléctrica que impactó el lugar donde se encontraban, causando la muerte inmediata de Palacio Guisao.

El hombre que lo acompañaba también resultó afectado por el rayo y tuvo que ser trasladado al hospital del municipio, donde recibió atención médica. Horas después fue dado de alta tras superar las lesiones.

Las autoridades recordaron a la comunidad evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, ya que estos pueden atraer descargas de rayos y poner en riesgo la vida de las personas.

