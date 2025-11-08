¡Es hoy, el día del Hincha Verdolaga! Medellín se viste de gala para la Gran Fiesta Verde

Resumen: El "Festival Hincha Verdolaga" se celebra hoy, sábado 8 de noviembre, en el Parque de Banderas de Medellín, como la previa al partido de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Águilas Doradas a las 6:20 PM en el Estadio Atanasio Girardot. El evento, que comenzó a las 12:00 M, es una gran fiesta de la afición en verde y blanco que incluye diversas actividades, una presentación musical, y cuyo plato fuerte es el homenaje a las leyendas Gio Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón a las 3:00 PM, seguido por el lanzamiento de la nueva canción "Suena Verdolaga" antes de que el equipo arribe al estadio para el encuentro deportivo.
Medellín late al ritmo de la pasión más grande del país. Hoy, sábado 8 de noviembre, el ambiente es electrizante con la celebración del «Festival Hincha Verdolaga».
La celebración se realizará en el parque de banderas a las afueras del estadio Atanasio Girardot y como previa perfecta al enfrentamiento de la Liga BetPlay contra Águilas Doradas.
Desde el mediodía, el Parque de Banderas se convertirá en un mar de camisetas verdes y blancas, demostrando que «El Verde Se Vive».
La jornada está cargada de emoción y nostalgia, honrando a tres leyendas recientes del club.
El plato fuerte del festival será el momento de homenajes programado para las 3:00 PM, donde la hinchada se rendirá a los pies de tres ídolos que han dejado una huella imborrable.
Gio Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón, un trío de figuras que representan la garra, el gol y el talento que identifica a la institución.
El evento arranca a las 12:00 M con la apertura, dando paso a un sinfín de actividades, trivias y disfraces en tarima, calentando motores con la energía del pueblo verde.
La banda sonora del día estará a cargo del talento local con la Presentación Musical de Wil Vélez a las 2:00 PM.
Tras los homenajes, la fiesta continuará con un momento muy especial: el Lanzamiento de «Suena Verdolaga» – Canción Atlético Nacional a las 3:30 PM, un nuevo himno para impulsar al equipo.
Aunque el evento central del festival en el Parque de Banderas concluirá a las 4:00 PM, la adrenalina continuará subiendo.
A las 4:20 PM se dará la apertura de puertas del Atanasio Girardot, y a las 4:30 PM se espera uno de los momentos más emotivos: la Llegada del Equipo al Estadio y Presentación del nuevo Bus, un ritual que une a jugadores e hinchas en un solo rugido.
Finalmente, la jornada culminará con el esperado encuentro deportivo. El pitazo inicial para el Atlético Nacional – Águilas Doradas será a las 6:20 PM. Este será un partido clave en la recta final del campeonato.
