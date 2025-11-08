¡Es hoy, el día del Hincha Verdolaga! Medellín se viste de gala para la Gran Fiesta Verde

Medellín late al ritmo de la pasión más grande del país. Hoy, sábado 8 de noviembre, el ambiente es electrizante con la celebración del «Festival Hincha Verdolaga».

La celebración se realizará en el parque de banderas a las afueras del estadio Atanasio Girardot y como previa perfecta al enfrentamiento de la Liga BetPlay contra Águilas Doradas.

Desde el mediodía, el Parque de Banderas se convertirá en un mar de camisetas verdes y blancas, demostrando que «El Verde Se Vive».

La jornada está cargada de emoción y nostalgia, honrando a tres leyendas recientes del club.

El plato fuerte del festival será el momento de homenajes programado para las 3:00 PM, donde la hinchada se rendirá a los pies de tres ídolos que han dejado una huella imborrable.

Gio Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón, un trío de figuras que representan la garra, el gol y el talento que identifica a la institución.

El evento arranca a las 12:00 M con la apertura, dando paso a un sinfín de actividades, trivias y disfraces en tarima, calentando motores con la energía del pueblo verde.

La banda sonora del día estará a cargo del talento local con la Presentación Musical de Wil Vélez a las 2:00 PM.

Tras los homenajes, la fiesta continuará con un momento muy especial: el Lanzamiento de «Suena Verdolaga» – Canción Atlético Nacional a las 3:30 PM, un nuevo himno para impulsar al equipo.

Aunque el evento central del festival en el Parque de Banderas concluirá a las 4:00 PM, la adrenalina continuará subiendo.

A las 4:20 PM se dará la apertura de puertas del Atanasio Girardot, y a las 4:30 PM se espera uno de los momentos más emotivos: la Llegada del Equipo al Estadio y Presentación del nuevo Bus, un ritual que une a jugadores e hinchas en un solo rugido.

Finalmente, la jornada culminará con el esperado encuentro deportivo. El pitazo inicial para el Atlético Nacional – Águilas Doradas será a las 6:20 PM. Este será un partido clave en la recta final del campeonato.

