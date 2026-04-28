¡Que suene la campana! Nueva estrategia para destacar actos de solidaridad en Medellín

Resumen: La alcaldía lanza "Que se oiga todo lo bonito que pasa en Medellín", una iniciativa que instalará campanas en la ciudad para celebrar actos de solidaridad.

En un esfuerzo por cambiar la narrativa de la ciudad y destacar los gestos que realmente construyen tejido social, la alcaldía lanzó la campaña “Que se oiga todo lo bonito que pasa en Medellín”.

Esta apuesta, enmarcada en la estrategia de cultura ciudadana “Medellín es como vos”, busca instalar instrumentos sonoros en puntos estratégicos para invitar a los paisas a romper el silencio sobre las acciones solidarias, el respeto y el cuidado mutuo que ocurren a diario en las calles, pero que pocas veces reciben el reconocimiento que merecen.

Las campanas comenzarán a recorrer comunas y corregimientos, haciendo paradas clave en lugares de alta afluencia como la Plazoleta de la Alpujarra, las estaciones del Metro Poblado y Santo Domingo, el Pueblito Paisa y la salida de la Universidad Bolivariana en la 70.

La dinámica es sencilla: cada vez que un ciudadano presencie o protagonice un acto ejemplar, desde un saludo amable hasta una ayuda desinteresada en un momento difícil, podrá hacer sonar el instrumento como una señal sonora que invite a los demás a detenerse y escuchar una historia positiva.

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“Queremos reconocer y hacer más visibles todas esas acciones ejemplares que ocurren en la ciudad”, afirmó Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

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Esta iniciativa no solo busca decorar el espacio público, sino consolidar la confianza entre vecinos a través de la comunicación directa.

La alcaldía espera que el eco de estas campanas sirva como un antídoto contra la apatía, recordando que la convivencia se edifica con gestos cotidianos.

A esta propuesta se sumarán próximamente dispositivos adicionales en alianza con empresas privadas, buscando que la conversación sobre el orgullo de ser medellinense se extienda a todos los rincones.

Con esta fase, la Alcaldía refuerza un camino que ya ha sensibilizado a más de 75.000 personas, reafirmando que, en medio de las dificultades, Medellín sigue siendo una ciudad donde los buenos actos aún tienen mucho que decir.

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