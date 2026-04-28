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Resumen: Autoridades confirmaron que el cilindro hallado en la cárcel Villahermosa de Cali era una falsa alarma destinada a generar zozobra.

¡Se metieron al barro! Agentes de tránsito ayudan a destapar alcantarilla en Medellín

En medio del caos que suelen generar las fuertes lluvias en Medellín, una escena digna de resaltar ocurrió el pasado lunes en el sector de Monterrey.

Mientras la ciudad lidiaba con inundaciones y el colapso de varios corredores viales, dos agentes de tránsito decidieron ir más allá de sus funciones habituales de control.

Al notar que una alcantarilla obstruida estaba provocando una inundación monumental que amenazaba con paralizar por completo el tráfico y poner en riesgo a los transeúntes, los uniformados no dudaron en tomar cartas en el asunto.

Los agentes de tránsito, con esfuerzo manual y herramientas improvisadas, se dieron a la tarea de despejar el desagüe. El agua, que subía rápidamente de nivel, comenzó a bajar gracias a la intervención oportuna de los agentes, quienes, en medio de la lluvia, trabajaron incansablemente para liberar la obstrucción.

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El gesto, que rápidamente se viralizó, se convirtió en un ejemplo de cómo el sentido de pertenencia puede marcar la diferencia en la inundación de una vía.

Gracias a su rápida reacción, se evitó que el agua causara daños mayores a los vehículos que intentaban cruzar y se previnieron incidentes viales que habrían complicado aún más la movilidad en el sector sur de la ciudad.

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