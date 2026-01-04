¡Campanas de boda! Dove Cameron y Damiano David inician el 2026 con un esperado compromiso

Resumen: Dove Cameron y Damiano David confirmaron su compromiso a comienzos de 2026 a través de una publicación en redes sociales que puso fin a semanas de rumores. Con una imagen íntima de Año Nuevo y un anillo de compromiso como protagonista, la pareja oficializó una relación que ha sido seguida de cerca por sus seguidores desde que se hizo pública en 2024. El anuncio desató una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento y consolidó a ambos artistas como una de las parejas más comentadas del momento.

El inicio de 2026 marcó un antes y un después en la relación de Dove Cameron y Damiano David. La actriz y cantante estadounidense y el vocalista de Måneskin confirmaron su compromiso de una manera íntima, sin comunicados oficiales ni entrevistas exclusivas, pero con una señal inequívoca que bastó para encender las redes sociales: un anillo de compromiso visible durante su celebración de Año Nuevo.

La confirmación llegó a través de una publicación de Dove en la que compartió varios momentos personales del cambio de año. Entre sonrisas, brindis y miradas cómplices, el detalle que captó toda la atención fue la joya que lucía en su mano izquierda, acompañada de una frase breve pero contundente: “Mi parte favorita de estar viva . Feliz año nuevo”. En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron virales y el anuncio del compromiso se convirtió en tendencia mundial.

Una relación construida lejos del escándalo

Aunque hoy son una de las parejas más comentadas del entretenimiento, su historia se ha caracterizado por la discreción. Tras coincidir en eventos de la industria, el primer acercamiento significativo ocurrió en 2023, cuando Damiano invitó a Dove a un concierto de Måneskin en Nueva York. A partir de allí, comenzaron a verse con mayor frecuencia, aunque sin confirmar públicamente su relación.

Durante varios meses, fueron fotografiados juntos en distintos países como Brasil, Australia y Estados Unidos, alimentando rumores que ninguno se apresuró a confirmar. La oficialización llegó en febrero de 2024, durante una gala previa a los premios Grammy, cuando posaron juntos por primera vez ante las cámaras, sellando el momento con un beso que disipó cualquier duda.

Desde entonces, su vínculo se consolidó sin necesidad de exhibición excesiva. Ambos han hablado en distintas ocasiones del equilibrio emocional que encontraron en el otro y de cómo su relación se convirtió en un espacio de apoyo mutuo en medio de carreras artísticas exigentes.

Una boda que ya genera expectativa

Aunque no se han revelado detalles sobre la fecha, el lugar o el tipo de ceremonia, el compromiso de Dove Cameron y Damiano David ya es considerado uno de los eventos más esperados del año en el mundo del espectáculo. Amigos, colegas y seguidores no tardaron en enviar mensajes de felicitación, celebrando una historia de amor que se ha construido lejos del ruido mediático.

Por ahora, la pareja disfruta de este nuevo capítulo con la misma naturalidad que ha marcado su relación desde el inicio. Sin anuncios rimbombantes, pero con gestos claros, Dove y Damiano dejaron claro que el 2026 llegó con una promesa firme: seguir caminando juntos.