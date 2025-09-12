Resumen: Atlético Nacional, Independiente Medellín y otros equipos se unen al Metro y al Distrito en la campaña Yo me pongo la 10 en la vía para promover la seguridad vial.

Atlético Nacional e Independiente Medellín se unen a la campaña ‘Yo me pongo la 10 en la vía’ del Metro

El deporte más popular del país se une para promover una cultura de vida. Los equipos de fútbol antioqueño, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Envigado Fútbol Club y Leones Fútbol Club, junto con el Metro de Medellín y la alcaldía, se unieron en la campaña ‘Yo me pongo la 10 en la vía’, una ambiciosa estrategia para reducir la accidentalidad y fomentar la corresponsabilidad.

Esta alianza, que es una muestra de Cultura Metro, tiene como objetivo principal impactar especialmente en el corredor del Tranvía de Ayacucho y el corredor de la 45 en la línea de buses del Metro.

Estas son zonas donde la convivencia entre peatones, motociclistas y los buses y tranvías requiere de un mayor cuidado y respeto por las normas. Para lograrlo, la campaña usará una metáfora futbolística que le recordará a los ciudadanos que, al igual que los mejores jugadores, deben “ponerse la 10” en la calle, asumiendo el liderazgo y el compromiso con la seguridad de todos.

Un mensaje de vida y corresponsabilidad: la campaña ‘Yo me pongo la 10 en la vía’ va directo a los actores viales

Para llevar este mensaje, la campaña incluirá una serie de estrategias en el territorio, como jornadas pedagógicas, activaciones en eventos deportivos, partidos de fútbol comunitarios y tarjetas coleccionables.

El objetivo es llegar de una manera cercana a peatones y motociclistas, quienes registran la mayor incidencia en los accidentes debido a prácticas riesgosas como las distracciones y el incumplimiento de las normas.

El propósito de esta unión es claro: cuidar la vida y recordarles a todos los actores viales la importancia de respetar las reglas del juego.

