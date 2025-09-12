La primera ronda de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia llegó a su fin, y la emoción está en su punto más alto.

Después de partidos intensos y jugadas espectaculares, la competencia se prepara para una nueva fase de infarto.

El pasado jueves 11 de septiembre se cerró la primera ronda con dos duelos vibrantes.

Marinilla demostró su poder ofensivo al imponerse 107 a 80 frente a La Ceja, mientras que en un emocionante encuentro que se definió en los minutos finales, Girardota venció a Itagüí con un marcador de 96 a 88.

Con estos resultados, la tabla de posiciones finalizó con Marinilla a la cabeza con 14 puntos, seguido de cerca por Guarne y Girardota.

De infarto: la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en modo «muerte súbita» con duelos de alto voltaje

Ahora, la Copa Élite entra en su fase de «muerte súbita». A partir de este sábado 13 de septiembre, los equipos jugarán bajo un formato de todos contra todos, donde solo los cuatro con mayor puntaje lograrán avanzar a las semifinales.

Los partidos que darán inicio a la segunda ronda son el de Girardota vs. Guarne, un choque de alto voltaje entre dos equipos que luchan por la cima de la tabla. El encuentro será a las 6:00 p.m. en el Coliseo Metropolitano Inder Girardota.

Itagüí vs. Rionegro, juego en el que ambos equipos buscarán escalar posiciones y mantenerse en la pelea por un cupo a semifinales. El partido se jugará a las 6:00 p.m. en el Coliseo Luis Fernando Paniagua Rincón.

La Copa Élite de Baloncesto Antioquia ha entrado en su etapa más intensa, donde cada rebote y cada punto será clave para definir a los finalistas.

