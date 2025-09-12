De infarto: la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en modo «muerte súbita» con duelos de alto voltaje

Minuto30
    Finaliza la primera ronda de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia. Marinilla lidera la tabla. La fase de "muerte súbita" ya comenzó. Foto: Cortesía Copa Élite de Baloncesto
    Resumen: La primera ronda de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia ha concluido, con Marinilla liderando la tabla de posiciones con 14 puntos, seguido por Guarne y Girardota. En los partidos de cierre, Marinilla se impuso 107 a 80 frente a La Ceja y Girardota venció a Itagüí 96 a 88. La competencia ahora entra en una fase de “muerte súbita” bajo el formato de todos contra todos, donde solo los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales. La próxima ronda comienza este sábado 13 de septiembre con duelos intensos, incluyendo un enfrentamiento clave entre Girardota y Guarne, y otro entre Itagüí y Rionegro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La primera ronda de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia llegó a su fin, y la emoción está en su punto más alto.

    Después de partidos intensos y jugadas espectaculares, la competencia se prepara para una nueva fase de infarto.

    El pasado jueves 11 de septiembre se cerró la primera ronda con dos duelos vibrantes.

    Marinilla demostró su poder ofensivo al imponerse 107 a 80 frente a La Ceja, mientras que en un emocionante encuentro que se definió en los minutos finales, Girardota venció a Itagüí con un marcador de 96 a 88.

    Con estos resultados, la tabla de posiciones finalizó con Marinilla a la cabeza con 14 puntos, seguido de cerca por Guarne y Girardota.

    3 Baloncesto 2 1

    Ahora, la Copa Élite entra en su fase de «muerte súbita». A partir de este sábado 13 de septiembre, los equipos jugarán bajo un formato de todos contra todos, donde solo los cuatro con mayor puntaje lograrán avanzar a las semifinales.

    Los partidos que darán inicio a la segunda ronda son el de Girardota vs. Guarne, un choque de alto voltaje entre dos equipos que luchan por la cima de la tabla. El encuentro será a las 6:00 p.m. en el Coliseo Metropolitano Inder Girardota.

    Itagüí vs. Rionegro, juego en el que ambos equipos buscarán escalar posiciones y mantenerse en la pelea por un cupo a semifinales. El partido se jugará a las 6:00 p.m. en el Coliseo Luis Fernando Paniagua Rincón.

    3 Baloncesto 1

    La Copa Élite de Baloncesto Antioquia ha entrado en su etapa más intensa, donde cada rebote y cada punto será clave para definir a los finalistas.

    Captura

    Alejandro Rincón

    Alejandro Rincón

Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

