Este viernes, 19 de septiembre, inicia la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, con dos partidazos.

El primer compromiso del día será el de Atlético Bucaramanga recibiendo al Deportes Tolima desde las 6 de la tarde.

Este duelo puede dejar un nuevo líder o ratificar a los leopardos en la parte alta de la tabla de posiciones.

El segundo partido del día será el de América de Cali, en medio de su crisis y al borde de la eliminación, recibiendo en el Pascual Guerrero a Once Caldas.

El blanco blanco no recibió la solidaridad de los escarlatas a los que les pidieron aplazar el juego por el partido de la Sudamericana, pero América se negó.

El sábado se jugarán cuatro partidos más en la Liga que empieza a dejar los primero eliminados de los cuadrangulares semifinales.

A primera hora del sábado Envigado recibe a Alianza desde las 2 de la tarde y Llaneros recibe a Águilas Doradas a las 4:10 de la tarde.

El tercer compromiso del día será el del Deportivo Pasto recibiendo a Independiente Santa Fe a las 6:20 de la tarde y cerrando a las 8:30 con La Equidad frente a Deportivo Cali.

El domingo se cierra la fecha 12 con los equipos más importantes de Antioquia en competencia, uno detrás del otro.

¿Cuándo juegan el DIM y Atlético Nacional? Arranca la fecha 12 de la Liga BetPlay

El primer partido del domingo será el de Millonarios recibiendo a Fortaleza desde las 2 de la tarde.

El segundo compromiso del día será el de Unión Magdalena frente a Atlético Nacional desde las 4:10 de la tarde.

El verde paisa visita al ciclón bananero con el profesor Diego Arias como técnico interino ante la salida de Javier Gandolfi.

Por su parte el DIM recibe en el estadio Atanasio Girardot al Junior de Barranquilla a las 6:20 de la tarde.

Finalmente, la fecha cierra con el compromiso de Boyacá Chicó contra el Deportivo Pereira a las 8:30 de la noche.

