Resumen: El movimiento Defensores de la Patria rechaza con total contundencia esta persecución política y advierte que no permitirá que maniobras jurídicas sin sustento vulneren la voluntad de miles de ciudadanos

En firme: no prospera ataque contra la candidatura de Abelardo De La Espriella

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria informa al Consejo Nacional Electoral que la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella se encuentra debidamente inscrita, cumpliendo la totalidad de los requisitos constitucionales y legales, y respaldada por certificaciones oficiales de las autoridades competentes.

Hoy se confirma lo que el candidato Abelardo De La Espriella había advertido con claridad: los de siempre están actuando. Primero intentaron frenar su crecimiento en las encuestas; luego activaron campañas de difamación; y ahora, al no poder controvertir la legitimidad de su candidatura en el terreno democrático, recurren a leguleyadas sin sustento para intentar sacarlo de la contienda.

Frente a esta arremetida, resulta clave recordar el boletín oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 11 de febrero de 2026, el cual desmonta de manera categórica la narrativa de fraude. En ese contexto, y frente a la solicitud presentada por Marceliano Julio Fonseca Bolívar, así como al trámite de revocatoria ante el CNE, es preciso señalar:

De 22 grupos significativos de ciudadanos, solo en dos casos se detectaron inconsistencias con posibles conductas irregulares, ya trasladadas a la Fiscalía.En los demás procesos, no hubo fraude, sino incidencias técnicas comunes en este tipo de procedimientos.

La verificación de firmas es una función técnica, exclusiva y rigurosa de la Registraduría.

Es decir, no existe ningún fundamento serio para generalizar acusaciones ni para poner en duda candidaturas legítimas.

Adicionalmente, la candidatura de Abelardo De La Espriella cuenta con respaldo institucional incuestionable:

La Registraduría certificó el cumplimiento del número mínimo de firmas exigido por la ley.

El Consejo de Estado validó que el candidato cumple con los requisitos constitucionales.

La inscripción fue aceptada formalmente mediante el formulario E-6P el 12 de marzo de 2026, tras verificación integral.

Lo que está ocurriendo no es un debate democrático: es un intento deliberado de sacar del juego a quien incomoda al establecimiento. Los de siempre, acostumbrados a decidir quién compite y quién no, hoy buscan torcer las reglas cuando no pueden ganar limpiamente.

El movimiento Defensores de la Patria rechaza con total contundencia esta persecución política y advierte que no permitirá que maniobras jurídicas sin sustento vulneren la voluntad de miles de ciudadanos.En consecuencia, el equipo jurídico de la campaña de Abelardo De La Espriella solicita al Consejo Nacional Electoral rechazar la solicitud de revocatoria y garantizar el respeto por el debido proceso, la transparencia electoral y la seguridad jurídica.

A los de siempre les decimos: Colombia ya no les pertenece.¡FIRME POR LA PATRIA!