¿Cuánto cuesta? Ya está a la venta la camiseta oficial de Luis Diaz con el Liverpool

Luis Díaz fue confirmado oficialmente como nuevo refuerzo del Liverpool, el guajiro recibio incluso la bienvenida oficial de los Reds en sus redes sociales, y estaría a disponibilidad de Jurgen Klopp para debutar el próximo 6 de febrero ante el Cardiff por la FA Cup o el 10 del mismo mes ante el Leicester City por la Premier League.

Así mismo, la comerzalización de la «casaca» roja con el nombre del guajiro y el dorsal #23 ya comenzó a ser vendida por un valor de 79,95 Libras Esterlinas con el logo de la Premier League u 89.95 Libras con el logo de la UEFA Champions League, es decir entre 423mil y 476mil pesos colombianos.

Who is getting printed on their kit, Reds?

@LFCRetail #VamosLuis

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022