¡Debut con 3 puntos! Leones se quedó con la victoria ante Boca en la última jugada del partido

El equipo de Leones debutó oficialmente en el Torneo Betplay 2022-I frente al conjunto Boca Juniors de Cali y aunque el cuadro felino se llevó la victoria le costó y sufrió hasta el final para poder celebrar.

A los 2 minutos del compromiso el juez central Carlos Márquez señaló el punto blanco a favor del conjunto auriverde, penalti que Jeferson Rivas transformó en gol dando la ventaja y tranquilidad a los locales.

Sin embargo, el empate del equipo caleño llegó 20 minutos más tarde por la misma vía luego que se sancionara la falta de Nicolas Gil sobre José Cabrera.

Leones intentó en repetidas ocasiones volver a irse arriba en el marcador pero todas sin buena efectividad, pero faltando 15 minutos para finalizarse el encuentro la doble amonestación y por ende expulsión de Alexis Giraldo para el conjunto boquense le dio mayor posibilidad a Itagüí, que con un jugador de más se fue con toda por el partido.

La cerrada defensa del equipo caleño daba a entender que el marcador no se movería pero en el último suspiro del partido, Haider Borja manda el balón desde un lateral al área y luego de dos toques auriverdes dentro de este, el goleador Rivas aparece de nuevo para decretar el triunfo.

Ficha técnica del compromiso

→ Leones FC 2 – 1 Boca Juniors de Cali

Fecha 2 Torneo Betplay 2022-I

Estadio Metropolitano Ditaires, Itagüí

Árbitro Carlos Márquez

→ Leones: Juan David Ramírez; Hadier Borja, Brayan Carabalí, Nicolás Gil, Carlos Gallego; Juan Diego Ceballos, Ever Meza, Sebastián Ramos, John Arango, Juan Sebastián Herrera; Jeferson Rivas.

Entrenador: Álvaro Hernández.

Cambios: Juan Diego Giraldo por Ever Meza (min. 63), Cristian Rodríguez por Juan Sebastian Herrera (min. 63), Andrés Córdoba por Cristian Rodríguez (min. 74), David Montoya por Sebastiá Ramos (min. 83) y Jonathan Monsalve por John Arango (min. 83)

Amarillas: Juan Diego Ceballos y Jeferson Rivas.

Rojas: no hubo

Goles: Jeferson Rivas x2 (min. 2)-penalti y (min. 96).

→ Boca Juniors de Cali: Nelson Ramos; Klisman Cabrera, José Cabarcas, Álvaro Montaño, Luyz Caicedo; Alexis Giraldo, Hermes Angulo, Diego Rodríguez; Jan Lucumí, Jhon Pájaro.

Entrenador: Alejandro Guerrero.

Cambios: Job Arizala por Diego Rodríguez (min. 78), Daniel Hurtado por Jan Lucumí (min. 83) y Santiago Fajardo por Jhon Pájaro (min. 88).

Amarillas: Diego Rodríguez, Nelson Ramos y Klisman Cabrera.

Rojas: Alexis Giraldo.

Goles: Diego Rodríguez (min. 24)-penalti.

Próximos encuentros

→ Valledupar vs Leones FC

Estadio Armando Maestre Pavajeau

Domingo 6 de febrero – 3:00 pm

→ Boca Juniors de Cali vs Bogotá FC

Estadio Pascual Guerrero

Sábado 5 de febrero – 3:00 pm

Jeferson Rivas de Leones FC fue el jugador del partido