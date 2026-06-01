Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un accidente aéreo de una avioneta Cessna 206 que cubría la ruta Villavicencio-La Macarena dejó cuatro personas muertas. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Tragedia aérea en Meta: avioneta cayó tras despegar y no hubo sobrevivientes

Un accidente aéreo ocurrido en la mañana de este lunes 1 de junio dejó cuatro personas muertas luego de que una avioneta se precipitara a tierra cuando cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena, en el Meta.

La emergencia fue confirmada por la Aeronáutica Civil, que informó que la aeronave involucrada corresponde a un Cessna 206 de matrícula HK 2521, perteneciente a la empresa ARALL.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro se presentó durante la fase de despegue, pocos minutos después de iniciar el vuelo programado.

Las autoridades señalaron que los cuatro ocupantes que viajaban en la aeronave fallecieron como consecuencia del accidente aéreo.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

Tras conocerse la emergencia, la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) activó de manera inmediata sus protocolos de atención y desplazó un equipo especializado al lugar donde ocurrió el siniestro.

La misión de los investigadores será recopilar información técnica, evidencia física y testimonios que permitan reconstruir lo sucedido.

Lea también: Bello activa plan de emergencia en Valadares por riesgo de inundaciones

Según explicó la entidad, las labores se enfocarán en establecer las causas que originaron el accidente aéreo y determinar la secuencia de eventos que llevó a la pérdida de la aeronave. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las investigaciones.

En un comunicado, la DIACC reiteró su compromiso con el desarrollo de una investigación técnica rigurosa y anunció que los resultados serán dados a conocer una vez concluyan los análisis correspondientes.

La autoridad aeronáutica también precisó que, pese a la tragedia, la pista del aeródromo continúa operando con normalidad y no presenta afectaciones para el desarrollo de las actividades aéreas programadas.

El caso permanece bajo investigación mientras los organismos competentes adelantan las diligencias para esclarecer las causas del siniestro que enluta al sector aeronáutico del país.

Más noticias de Colombia