Camioneta se volcó y provocó tragedia en Ciudad Bolívar: peatón muere tras choque múltiple

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Grave accidente en Ciudad Bolívar dejó un peatón muerto y varios heridos tras el volcamiento de una camioneta. Autoridades investigan.

Una tragedia vial se registró en la mañana de este lunes 19 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, luego de un grave accidente de tránsito que involucró tres vehículos particulares, un bus del SITP y un peatón, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

La emergencia ocurrió en la carrera 18L con calle 65B Sur, donde, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta se volcó y terminó impactando a otros automotores que transitaban por el sector.

El violento choque dejó varias personas heridas, además del fallecimiento de un peatón que se encontraba en la zona al momento del siniestro.

Lea también: Buscan a Johana Alejandra Betancourt Pulgarín, vestía toda de negro y desapareció en Rionegro

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades de tránsito, el accidente en Ciudad Bolívar generó una fuerte congestión vehicular, obligando al cierre temporal de la vía mientras los organismos de emergencia atendían a los lesionados y realizaban el levantamiento del cuerpo.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Al sitio llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, agentes de tránsito y personal de salud, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos y coordinaron el traslado de algunos de ellos a centros asistenciales cercanos.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro para establecer posibles responsabilidades.

Más noticias de Bogotá