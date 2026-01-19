Menú Últimas noticias
    Buscan a Johana Alejandra Betancourt Pulgarín, vestía toda de negro y desapareció en Rionegro

    Si usted ha visto a Johana Alejandra o tiene alguna información que permita dar con su ubicación, comuníquese ya

    Publicado por: SoloDuque

    Buscan a Johana Alejandra Betancourt Pulgarín, vestía toda de negro y desapareció en Rionegro

    Resumen: Si usted ha visto a Johana Alejandra o tiene alguna información que permita dar con su ubicación en Rionegro o municipios cercanos del Oriente, por favor comuníquese de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Familiares de Johana Alejandra Betancourt Pulgarín se encuentran angustiados tras perder el rastro de la mujer el pasado jueves 15 de enero de 2026. Johana, de 33 años de edad, fue vista por última vez en el área urbana del municipio de Rionegro, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, se conoce que vestía prendas de color negro.

    Características Morfológicas

    Para ayudar a su reconocimiento, se comparten sus rasgos físicos y señas particulares:

    Contextura: Robusta.

    Piel: Blanca y pecosa.

    Cabello: Negro (tinturado), liso y de longitud mediana.

    Ojos: Medianos, de color café.

    Rostro: Ovalado, con nariz achatada y labios delgados.

    Señales Particulares

    Sus familiares destacan que Johana tiene cicatrices queloides (marcas de cortadas) visibles en ambos brazos, lo cual es una seña clave para su identificación. Además, tiene las orejas perforadas.

    ¿Sabe algo de su paradero?

    Si usted ha visto a Johana Alejandra o tiene alguna información que permita dar con su ubicación en Rionegro o municipios cercanos del Oriente, por favor comuníquese de inmediato con la Fiscalía de Rionegro:

    Celular de contacto: 318 532 2916

    Compartir salva vidas: cualquier detalle puede ser fundamental para encontrarla.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


