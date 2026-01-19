Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si usted ha visto a Johana Alejandra o tiene alguna información que permita dar con su ubicación en Rionegro o municipios cercanos del Oriente, por favor comuníquese de inmediato

Buscan a Johana Alejandra Betancourt Pulgarín, vestía toda de negro y desapareció en Rionegro

Minuto30.com .- Familiares de Johana Alejandra Betancourt Pulgarín se encuentran angustiados tras perder el rastro de la mujer el pasado jueves 15 de enero de 2026. Johana, de 33 años de edad, fue vista por última vez en el área urbana del municipio de Rionegro, Antioquia.

Al momento de su desaparición, se conoce que vestía prendas de color negro.

Características Morfológicas

Para ayudar a su reconocimiento, se comparten sus rasgos físicos y señas particulares:

Contextura: Robusta.

Piel: Blanca y pecosa.

Cabello: Negro (tinturado), liso y de longitud mediana.

Ojos: Medianos, de color café.

Rostro: Ovalado, con nariz achatada y labios delgados.

Señales Particulares

Sus familiares destacan que Johana tiene cicatrices queloides (marcas de cortadas) visibles en ambos brazos, lo cual es una seña clave para su identificación. Además, tiene las orejas perforadas.

¿Sabe algo de su paradero?

Si usted ha visto a Johana Alejandra o tiene alguna información que permita dar con su ubicación en Rionegro o municipios cercanos del Oriente, por favor comuníquese de inmediato con la Fiscalía de Rionegro:

Celular de contacto: 318 532 2916

Compartir salva vidas: cualquier detalle puede ser fundamental para encontrarla.

Aquí más Personas Desaparecidas