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    Pedro Mauricio Gutiérrez, nuevo gerente general de TransMilenio S.A.

    Como subgerente general de TransMilenio, lideró la estrategia institucional y la operación del sistema de transporte público

    Publicado por: SoloDuque

    transmilenio gerente
    Foto: TransMilenio
    Pedro Mauricio Gutiérrez, nuevo gerente general de TransMilenio S.A.

    Resumen: Como subgerente general de TransMilenio, lideró la estrategia institucional y la operación del sistema de transporte público

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    Pedro Mauricio Gutiérrez es Bogotano, líder ejecutivo y abogado con más de 21 años de experiencia en dirección estratégica, estructuración de proyectos de infraestructura y gestión corporativa de alta complejidad.

    Es Magíster en Derecho, graduado con mención honorífica, y cuenta con una sólida experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A), financiación de proyectos (Project Finance) y asociaciones público-privadas (APP). A lo largo de su trayectoria ha liderado complejas negociaciones nacionales e internacionales, consolidándose como vocero institucional y negociador estratégico en escenarios multiculturales y regionales.

    Su experiencia incluye la estructuración y cierre exitoso de proyectos de alto impacto, la obtención de reconocimientos internacionales en materia de financiación, la resolución de controversias y arbitrajes de gran complejidad, así como una destacada gestión ante juntas directivas, inversionistas, entidades públicas y medios de comunicación.

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    Además, ha desarrollado una amplia trayectoria como consultor estratégico en la estructuración y ejecución de proyectos de inversión en los sectores de transporte, infraestructura, energía y servicios públicos, aportando una visión integral que combina rigor jurídico, liderazgo gerencial y capacidad para materializar iniciativas transformadoras.

    Como subgerente general de TransMilenio, lideró la estrategia institucional y la operación del sistema de transporte público más importante del país, con responsabilidad sobre un presupuesto superior a los $10 billones y la coordinación de más de 1.300 colaboradores directos.


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