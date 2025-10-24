Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Camión casi se vuelca en el puente de Zamora y varios choques este viernes paralizaron las vías

La mañana de este viernes 24 de octubre inició con accidentes que generaron caos vehicular en distintos puntos de Medellín.

En el puente de Zamora, donde un camión terminó casi volcado, lo que obligó a las autoridades a intervenir rápidamente para evitar una emergencia mayor y regular el paso vehicular. Las causas exactas aún están siendo investigadas por las autoridades de tránsito.

Por otro lado, se reportó movilidad reducida en la Autopista Sur con calle 14, a la altura de Leonisa, sentido norte–sur, donde un siniestro afectó la calzada occidental. En la carrera 65 con calle 57, sector de La Iguaná, también se registró otro accidente que complicó el desplazamiento de los conductores que se dirigían hacia el sur.

Las autoridades recomiendan transitar con precaución, atender las señales de los agentes de tránsito y planear los recorridos con tiempo, especialmente durante la mañana, mientras se normaliza la movilidad en las zonas afectadas.

