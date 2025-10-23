La gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" marca el regreso triunfal de Shakira a los escenarios globales

La demanda más ridícula del año: octogenario le reclama a Shakira 100 millones de dólares porque dice haberle pagado «un viaje a Cuba»

Minuto30.com .- Shakira, actual reina del Pop Latino, se enfrenta a una demanda insólita que parece salida de un guion de comedia, según reveló un periodista español. Un octogenario estadounidense habría demandado a Shakira ante la Corte de Miami, ¡exigiéndole la bobadita de 100 millones de dólares!

El demandante estaría acusando a Shakira de «abuso económico a una persona mayor» y pide que además se le imputen presuntos delitos de fraude e incumplimiento contractual. ¿La razón? «el promotor» asegura que firmó un acuerdo por facebook con «la artista» para publicar unas memorias y para organizar ¡una gira internacional de un centenar de conciertos!

El Dinero que se fue en «Hoteles» y «Viajes a Cuba»

Como si fuera poco, el promotor afirma haber entregado a la cantante $140.000 dólares para sufragar gastos de hoteles, facturas médicas y viajes familiares, ¡más $3.500 dólares extra para gastos de emergencia durante un supuesto viaje a Cuba que habría hecho Shakira! (Sí, a Cuba).

Live Nation vs. el Abuelo Promotor

Aquí es donde la historia se pone aún más inverosímil: las actuales giras de Shakira, como la de «Las Mujeres Ya No Lloran», están a cargo de Live Nation, un gigante del entretenimiento que trabaja con superestrellas como Taylor Swift y Bad Bunny, y con quienes la barranqullera ha tenido relaciones contracturales para el manejo de sus giras desde 2008.

Todo apunta a un Gran Fraude de Suplantación

Las sospechas de la defensa de Shakira son claras: alguien suplantó la identidad de la cantante para cometer la estafa. El promotor solo ha aportado como pruebas unas supuestas conversaciones de Facebook, con una imagen del carné de conducir de la artista y un billete de avión.

Desde el entorno de la colombiana aseguran que ella está tranquila y a la espera de que todo se «esclarezca lo antes posible». Parece que la estrella tendrá que demostrar ante la corte que no le robó el dinero de los hoteles a un abuelo para irse de parranda a Cuba en medio de un contrato de 100 conciertos. ¡Definitivamente, un caso digno de un reality show!