Operativo frustró el robo de un camión y 29 motos nuevas en la vía La Pintada-Medellín

Una operación de la Policía de Tránsito en Antioquia permitió frustrar el robo de un camión y desmantelar a una banda señalada de dedicarse al hurto de vehículos de carga que transitaban por los corredores viales del departamento.

El procedimiento, ejecutado en la vía que conecta La Pintada con Medellín, terminó con tres personas capturadas y la recuperación de mercancía avaluada en más de $1.400 millones, entre ellos un camión robado y 29 motocicletas nuevas que iban destinadas a varios distribuidores.

La acción policial inició luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre el robo de un vehículo de transporte a la altura del sector La Quiebra, desde donde los delincuentes pretendían desviar la ruta para evitar controles.

Ante la señal de emergencia, se activó un plan de reacción que permitió ubicar el automotor pocos kilómetros más adelante e interceptar a los implicados antes de que lograran ocultar el cargamento.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron que uno de los detenidos tenía un amplio historial judicial, incluyendo antecedentes por extorsión, porte ilegal de armas y fuga de presos, lo que refuerza la tesis de que la banda llevaba meses operando en esta zona del Suroeste antioqueño.

Además de la mercancía, se incautaron dispositivos tecnológicos utilizados para evitar el rastreo de los vehículos hurtados. Entre ellos, un inhibidor de señal con 20 antenas, diseñado para bloquear sistemas GPS, y un detector de frecuencias tipo K18, empleado para ubicar y neutralizar otros posibles localizadores.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que asumirá el proceso de judicialización.

