Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    El imponente Árbol de Navidad que se robó el show en Medellín: así es la experiencia que nadie se quiere perder

    El Árbol de Navidad de Medellín no es solo una figura gigante: es una experiencia inmersiva que está sorprendiendo a todos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: El Árbol de Navidad de Medellín deslumbra en los Alumbrados EPM con su estructura de 25 metros, flores artesanales y una experiencia inmersiva tipo caleidoscopio. Disponible hasta el 12 de enero de 2026.

    El espíritu de Navidad volvió a encenderse en Medellín con una de las atracciones más esperadas de los Alumbrados EPM: el monumental Árbol de Navidad, una estructura luminosa que, este año, combina tradición, artesanía local y una sorprendente experiencia inmersiva que atrae a miles de visitantes desde su inauguración.

    Con 25 metros de altura, se levanta como una joya visual en el inicio del recorrido del nodo central del río, cerca del puente de Guayaquil, donde se ha convertido en un punto obligado para quienes disfrutan la temporada decembrina.

    Este Árbol, elaborado completamente a mano por el equipo de Alumbrado Navideño de EPM, fue construido por módulos debido a su tamaño y ensamblado en su lugar de exhibición.

    Lea también: De la violencia al liderazgo: las mujeres que transforman Medellín con la estrategia ‘Decididas’

    Su decoración destaca por 90 flores moradas tejidas artesanalmente por mujeres cabeza de hogar, una reinterpretación de la flor pensamiento, tan representativa en las silletas que desfilan cada año en la Feria de las Flores.

    El diseño asciende en un juego de luces que conduce la mirada hasta la estrella superior: un lirio amarillo que simboliza luz, esperanza y el espíritu de los Alumbrados EPM.

    Pero su exterior no es lo único que deslumbra. En su interior, los visitantes pueden ingresar y vivir una experiencia inmersiva tipo caleidoscopio creada con más de 300 líneas de luces Twinkly, que juntas suman alrededor de 30.000 luces LED. El resultado es un ambiente envolvente de colores, figuras y destellos que convierten el Árbol de Navidad en un atractivo único en la ciudad.

    EPM invitó a propios y turistas a disfrutar del recorrido navideño, recordando que los Alumbrados estarán encendidos hasta el 12 de enero de 2026, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

    Foto de cortesía.

