Resumen: Las obras en la Avenida 34 con Los González llegan al 30% de avance. Federico Gutiérrez resalta el reasentamiento de familias de El Chispero.

¡El proyecto no saca a las familias! Obras en la Avenida 34 con Los González llegan al 30% de avance

La ampliación de la Avenida 34 con la loma de Los González, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de Medellín, ya registra un avance físico del 30%.

Con una inversión que supera los $80.000 millones, el proyecto no solo transformará la movilidad con 2.4 kilómetros de vía nueva y cinco puentes, sino que se posiciona como un referente social en el país.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que, por primera vez en una obra de valorización en Colombia, se aplica el reasentamiento en sitio, permitiendo que las familias del sector El Chispero permanezcan en su territorio.

Actualmente, las cuadrillas trabajan intensamente en la construcción de 126 pilas estructurales y el box culvert sobre la quebrada La Sucia.

La obra se divide en dos fases, con una meta de entrega parcial para el segundo semestre de este año, mientras que la totalidad de los viaductos estarían listos para finales de 2027.

Este proyecto ha sido un motor de empleo local, vinculando a 320 personas, muchas de ellas habitantes de la zona, quienes hoy ven cómo la modernización de la ciudad no implica necesariamente el desplazamiento de los residentes tradicionales.

A través de un convenio entre Fonvalmed e Isvimed, se invertirá en el proyecto habitacional ‘Villa Los González’, donde 14 familias fundadoras podrán conservar su reasentamiento en la misma zona.

“Lo que vamos a hacer es que la mayoría sigue en el sitio, conservando sus lazos comunitarios”, afirmó el mandatario. Con viviendas tipo VIP, VIS y No VIS, Medellín demuestra que es posible ejecutar megaproyectos de alta ingeniería sin destruir el tejido social y el arraigo de sus comunidades.

