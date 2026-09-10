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    Camilo anuncia concierto en Barranquilla como parte de su ‘Worldwide Tour 2026’

    Camilo llega a Barranquilla el 4 de diciembre con su Worldwide Tour 2026. Preventa para fans este 15 de septiembre por Tuboleta.

    Publicado por: Julian Medina

    Camilo cerrará su gira mundial en Bogotá: irá al Movistar Arena con el "Camilo Worldwide Tour 2026"
    Camilo anuncia concierto en Barranquilla como parte de su ‘Worldwide Tour 2026’

    Resumen: Camilo se presentará en el Puerta de Oro de Barranquilla el 4 de diciembre de 2026 como parte de su gira mundial, en un evento apto para mayores de 8 años donde presentará su nuevo álbum Para Cuando Sean Mayores. La preventa exclusiva para fans registrados se llevará a cabo desde el 15 de septiembre a las 10:00 a. m. a través de Tuboleta, abriendo paso a la venta general el 16 de septiembre, en lo que podría ser el inicio de un recorrido más extenso del artista por Colombia.

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    El cantautor colombiano Camilo ha confirmado que su gira internacional ‘Camilo Worldwide Tour 2026’ hará una parada en la ciudad de Barranquilla el próximo 4 de diciembre en el centro de eventos Puerta de Oro. Esta presentación se suma a las dos fechas ya anunciadas en Bogotá (11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena), consolidando el esperado reencuentro del artista con su público colombiano.

    El concierto en Barranquilla promete ser un evento familiar, permitiendo el ingreso de niños desde los 8 años acompañados de un adulto. Los asistentes podrán disfrutar en vivo de las canciones que componen su nuevo proyecto musical, Para Cuando Sean Mayores, un álbum introspectivo que aborda temas como la familia, el paso del tiempo y las distintas etapas de la vida, además de sus grandes éxitos.

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    La organización del evento, a cargo de Breakfast Live, ha detallado el cronograma para la adquisición de entradas a través de Tuboleta.com. Los miembros de ‘La Tribu’ que se hayan preinscrito tendrán acceso exclusivo a la preventa desde el 15 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el 16 de septiembre a la misma hora. Posteriormente, se habilitará la venta para el público general. La expectativa crece sobre si el artista anunciará más ciudades en su recorrido por Colombia.

    Camilo anuncia concierto en Barranquilla como parte de su ‘Worldwide Tour 2026’

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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