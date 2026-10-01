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Resumen: La Alcaldía de Medellín ha desmontado 6.578 cambuches y retirado 2.000 toneladas de residuos este año. En operativos recientes también se incautaron 75 armas.

Les tumbaron 6 mil cambuches: así son los operativos en Medellín donde también salieron 75 armas

La Alcaldía de Medellín ha desmontado 6.578 cambuches y retirado cerca de 2.000 toneladas de residuos del espacio público en lo corrido del año. Las cifras se conocieron tras dos nuevas intervenciones realizadas durante la última semana, una sobre la Avenida Regional y otra en La Candelaria.

En la Avenida Regional, en sentido sur-norte, entre San Juan y el puente del Mico, las autoridades desmontaron 64 cambuches, incautaron 75 armas y lograron 78 derivaciones efectivas a unidades de atención básica.

Además, nueve personas fueron llevadas al Centro de Traslado por Protección: cuatro venezolanos, un suizo y cuatro colombianos.

En La Candelaria, el operativo contó con la Policía Nacional, el Ejército y las secretarías de Movilidad, Seguridad y Convivencia, Espacio Público y Gestión y Control Territorial. Allí se registraron 270 personas y se verificaron 540 motocicletas y 30 vehículos.

El balance dejó 18 comparendos de tránsito, ocho motos y dos vehículos inmovilizados, cinco suspensiones temporales, 40 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y tres armas blancas incautadas.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, aseguró que la alcaldía reconoce los derechos de los habitantes de calle y les garantiza una oferta social, pero advirtió que quienes no la acepten y crean que pueden hacer lo que quieran en la calle deberán asumir las consecuencias de sus actos.

Por su parte, la secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana Carmona, explicó que estas intervenciones también buscan acercar a esta población a la atención que ofrece la ciudad en el Centro de Atención Básica y el Centro de Diagnóstico y Derivación, con acompañamiento psicosocial, alimentación, salud y aseo.

«Recuperar el espacio público y priorizar la vida implica también acercar oportunidades y la atención social», señaló Carmona, quien agregó que 1.854 personas en situación de calle han avanzado en procesos de resocialización durante la actual Administración.

La Alcaldía anunció que los operativos para desmontar cambuches y retirar residuos continuarán en los sectores priorizados de la ciudad.

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