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Resumen: Medellín cerró septiembre con 5 homicidios, una reducción del 79 %, el mes menos violento en 50 años. Estas son las comunas donde más bajaron los homicidios en Medellín.

‘Aquí no hay espacio para la impunidad’: caen 79% los homicidios en Medellín

Cinco homicidios en 30 días, con esa cifra, Medellín cerró septiembre de 2026 como el mes menos violento de los últimos 50 años, según la comparación histórica de la alcaldía. En el mismo mes de 2025 se habían registrado 24 casos, lo que representa una caída del 79% en los homicidios en Medellín.

El balance del año también muestra una tendencia a la baja. En lo corrido de 2026 van 183 homicidios en Medellín, frente a 249 del año pasado: 66 casos menos y una reducción acumulada del 27%. Además, la ciudad suma 148 días sin homicidios, frente a 117 en 2025.

La tasa acumulada es de 6,9 homicidios por cada 100.000 habitantes y la proyección de cierre es de 9,24, lejos de la de comienzos de los años 90, cuando Medellín llegó a 381.

Las comunas donde más bajó

Altavista (-100%) encabeza la lista, seguida de La América (-67%), Laureles-Estadio (-61%), Manrique y San Antonio de Prado (-57%), El Poblado (-50%), Villa Hermosa (-47%) y San Javier (-44%). También hubo descensos en Guayabal (-29%) y Popular (-27%).

Los homicidios ligados a estructuras criminales pasaron de 84 a 55 casos (-35%), los asociados a hurtos bajaron de 24 a 15 (-38%) y los cometidos con arma de fuego cayeron de 126 a 78 (-38%). Los relacionados con convivencia disminuyeron un 43%.

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«Aquí no hay espacio para la impunidad», agregó el funcionario, al tiempo que la Alcaldía anunció que mantendrá las acciones de prevención, inteligencia, investigación y control territorial para consolidar la reducción de los homicidios en Medellín.

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