Resumen: Desde el 26 de enero, habrá cierre total de la vía del Caracol y traslado de parada de la Línea O en Caribe por obras del Metro de la 80 en Medellín.

¡Pilas! Cerrarán vía del “Caracol” en Caribe por obras del Metro de la 80

Desde este lunes 26 de enero, la movilidad en las inmediaciones de la Terminal de Transporte del Norte sufrirá dos modificaciones estructurales debido al avance en las cimentaciones del viaducto del Metro de la 80.

La intervención más crítica será el cierre total de la carrera 64B, popularmente conocida como la “vía del Caracol”, que conecta a quienes vienen de la Avenida Regional con la Autopista Norte a la altura del Puente del Mico.

Este cierre obliga a un rediseño en los flujos de la zona Caribe. Los vehículos y rutas de buses que habitualmente tomaban esta conexión para subir a la Autopista Norte deberán ahora continuar derecho por la Avenida Regional hasta la altura de la empresa TCC, girar por la calle 67 (Avenida Barranquilla) y desde allí retornar a la Autopista.

Este cambio en la movilidad impactará directamente a rutas como la 260i-Seminario, 286, 313 y las circulares 306A y 306B, por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo extra para evitar congestiones en el nuevo desvío.

Lea también: “Ni Padres e Hijos duró tanto”: El troleo épico de Jorman a Marino por su fichaje fallido a Boca

Paralelo a este cierre, el Metro de Medellín anunció el traslado de la parada Caribe de la Línea O de buses. Actualmente ubicada en la Avenida Regional, la parada pasará a la carrera 65, justo frente al Instituto de Medicina Legal.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Esto implica un cambio en la dinámica de los peatones: quienes deseen hacer transbordo entre el bus y la estación Caribe del Metro ahora deberán atravesar obligatoriamente la Terminal del Norte. Para facilitar esta transición, se han dispuesto guías educativos y señalética especial dentro de la terminal para orientar a los miles de usuarios que realizan este trayecto diariamente.

Estos trabajos son fundamentales para el traslado subterráneo de redes de servicios públicos y la construcción de las bases por donde rodará el futuro tren de la 80.

Aunque los cambios generan traumatismos temporales, el Metro de Medellín enfatizó que estas obras cuentan con el aval de la Secretaría de Movilidad y son pasos obligatorios para la modernización del sistema de transporte masivo.

La invitación a los ciudadanos es a mantener la comprensión y a consultar los mapas de desvíos antes de iniciar sus recorridos por este estratégico sector de la capital antioqueña.

Más noticias de Medellin