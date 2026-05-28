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    ¿Cambian los horarios de la basura en Medellín? Ojo con sacar bolsas a destiempo

    Atención Medellín: varios barrios tendrán nuevos horarios para la recolección de residuos desde junio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Cambian los horarios de la basura en Medellín? Ojo con sacar bolsas a destiempo
    Foto de archivo/Minuto30.
    ¿Cambian los horarios de la basura en Medellín? Ojo con sacar bolsas a destiempo

    Resumen: Emvarias anunció cambios en la recolección de residuos en barrios de Medellín desde el 4 de junio. Habrá nuevos horarios en comunas 1, 2, 3 y 4.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los habitantes de varios barrios de Medellín deberán estar atentos a los nuevos horarios de recolección de residuos que comenzarán a implementarse desde el próximo 4, 5 y 6 de junio de 2026.

    La medida, anunciada por Emvarias Grupo EPM, aplicará en sectores de las comunas 1, 2, 3 y 4, donde cambiarán las franjas horarias para sacar las bolsas de basura.

    Según explicó la entidad, el objetivo principal de estos ajustes en la recolección de residuos es disminuir el tiempo en el que las bolsas permanecen expuestas en calles, andenes y espacios públicos, además de optimizar la operación del servicio de aseo en distintos sectores de la ciudad.

    Los cambios se aplicarán de manera gradual en barrios como La Rosa, Moscú 1, Villa Guadalupe, San Nicolás, La Cruz, Bello Oriente, Carpinelo, Versalles 2, Popular y Santo Domingo, entre otros.

    Algunos sectores tendrán jornadas nocturnas entre las 7:00 y las 10:00 de la noche, mientras que otros deberán sacar los residuos en horas de la tarde o incluso en la madrugada.

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    Entre las modificaciones anunciadas, Emvarias informó que en barrios como La Rosa, Moscú 1, Villa Guadalupe y San Nicolás la recolección de residuos se realizará los lunes y jueves entre las 7:00 y las 9:00 de la noche.

    En otros sectores como Manrique, El Pomar, Campo Valdés 2 y Palermo-Puerto Nuevo, los residuos deberán sacarse los mismos días, pero entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde.

    Además, desde el 5 de junio comenzarán ajustes en zonas de Villa Guadalupe, La Cruz, Bello Oriente, Carpinelo y Versalles 2. Mientras tanto, a partir del 6 de junio los cambios llegarán a sectores de Popular y Santo Domingo, donde el servicio operará miércoles y sábados en horarios de tarde y noche.

    La empresa hizo un llamado a los ciudadanos para consultar si sus barrios están incluidos dentro de las modificaciones y respetar los nuevos horarios para evitar acumulación de basura y problemas de limpieza en el espacio público.

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