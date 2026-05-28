El menor Derwin Jhampool Colorado desapareció en Medellín

Resumen: Medellín reportó la desaparición de Derwin Jhampool Colorado Cañaveral, un adolescente colombiano de 14 años de edad. Según la información suministrada, el menor fue visto por última vez el 27 de mayo de 2026 en la ciudad, y desde entonces se desconoce su paradero.

Medellín reportó la desaparición de Derwin Jhampool Colorado Cañaveral, un adolescente colombiano de 14 años de edad. Según la información suministrada, el menor fue visto por última vez el 27 de mayo de 2026 en la ciudad, y desde entonces se desconoce su paradero.

Derwin Jhampool Colorado Cañaveral es de sexo masculino e identifica su género como hombre. Hasta el momento, no se cuenta con detalles sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni se han reportado señales particulares que permitan facilitar plenamente su identificación física.

Las autoridades y la comunidad hacen un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier información que contribuya a la ubicación del menor. Cualquier dato relevante puede ser clave para avanzar en la búsqueda y apoyar el pronto regreso de Derwin Jhampool Colorado Cañaveral con su familia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes