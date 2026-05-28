Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El menor Derwin Jhampool Colorado desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 27 de Mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    DERWIN JHAMPOOL COLORADO CANAVERAL
    El menor Derwin Jhampool Colorado desapareció en Medellín

    Resumen: Medellín reportó la desaparición de Derwin Jhampool Colorado Cañaveral, un adolescente colombiano de 14 años de edad. Según la información suministrada, el menor fue visto por última vez el 27 de mayo de 2026 en la ciudad, y desde entonces se desconoce su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Medellín reportó la desaparición de Derwin Jhampool Colorado Cañaveral, un adolescente colombiano de 14 años de edad. Según la información suministrada, el menor fue visto por última vez el 27 de mayo de 2026 en la ciudad, y desde entonces se desconoce su paradero.

    Derwin Jhampool Colorado Cañaveral es de sexo masculino e identifica su género como hombre. Hasta el momento, no se cuenta con detalles sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni se han reportado señales particulares que permitan facilitar plenamente su identificación física.

    Las autoridades y la comunidad hacen un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier información que contribuya a la ubicación del menor. Cualquier dato relevante puede ser clave para avanzar en la búsqueda y apoyar el pronto regreso de Derwin Jhampool Colorado Cañaveral con su familia.

    3 BOLETIN DERWIN JHAMPOOL COLORADO CANAVERAL scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.