Resumen: El presidente Gustavo Petro inicia un remezón ministerial. Salen Juan Carlos Florián del MinIgualdad y Jorge Lemus del DNI ante baja ejecución.

Petro ordena cambios en el Ministerio de la Igualdad y el DNI: prepara barrida para el final de su gobierno

A solo siete meses de entregar el poder, el presidente Gustavo Petro decidió patear el tablero y ordenar un remezón profundo en su equipo de gobierno.

Los hechos se dan ante la salida de Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad, a quien el mandatario le solicitó la renuncia formal el pasado lunes 12 de enero.

Florián, cuya gestión estuvo marcada por polémicas sobre su identidad de género y una ejecución presupuestal que apenas rozó el 5%, abandona el cargo en medio de fuertes críticas por parte de la oposición, que califica su paso por la entidad como un fracaso absoluto.

La “barrida” en el palacio presidencial no se detiene ahí. Este miércoles 14 de enero se confirmó que Jorge Lemus, hombre de entera confianza del presidente y antiguo compañero en el M-19, deja la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).

Aunque Lemus no saldrá del Gobierno y será rotado a un nuevo cargo, su reemplazo ya está listo: se trata de René Guarín, otro exmilitante del M-19 que hace parte del círculo íntimo del mandatario.

Este remezón busca oxigenar las áreas de seguridad y ejecución, en un momento donde las encuestas y la baja eficiencia administrativa tienen contra las cuerdas a la Casa de Nariño.

Por si fuera poco, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, también presentó su renuncia irrevocable para asumir la gerencia del Fondo Adaptación, tras meses de tensiones internas por desobedecer órdenes directas del presidente.

Voces como la de la congresista Catherine Juvinao no han tardado en reaccionar, señalando que estos cambios son “jugaditas” para ocultar la nula ejecución de recursos, especialmente en el Ministerio de la Igualdad.

