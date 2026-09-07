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Resumen: Sean ‘Diddy’ Combs cumple una condena de 50 meses en una prisión federal de Nueva Jersey tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución. Aunque fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, su fecha proyectada de liberación volvió a cambiar y ahora está prevista para el 5 de febrero de 2028.

¡Cambio inesperado para Sean ‘Diddy’ Combs! Adelantan nuevamente la fecha en que saldría de prisión

La situación judicial de Sean “Diddy” Combs volvió a generar atención luego de conocerse un nuevo cambio en la fecha prevista para su salida de prisión. El productor y empresario estadounidense permanece recluido en la Institución Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple la condena impuesta tras el proceso judicial en su contra.

Según los registros de la Oficina Federal de Prisiones consultados el 3 de septiembre de 2026, la fecha proyectada para su liberación quedó establecida para el 5 de febrero de 2028.

La nueva fecha representa un adelanto frente al registro anterior, que ubicaba su salida el 20 de febrero de 2028. De esta manera, Combs recuperaría su libertad 15 días antes de lo que indicaba la fecha previamente registrada.

¿Por qué fue condenado Sean Combs?

El caso judicial contra Sean Combs comenzó en 2024, cuando fue detenido y acusado por las autoridades federales de varios delitos, entre ellos tráfico sexual, conspiración para cometer crimen organizado y transporte de personas con fines de prostitución.

El juicio terminó con un veredicto dividido. En julio de 2025, un jurado de Nueva York declaró a Combs culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

El mismo jurado lo absolvió de los cargos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y conspiración para participar en crimen organizado.

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Posteriormente, en octubre de 2025, un juez le impuso una condena de 50 meses de prisión por los delitos por los que fue declarado culpable.

¿Dónde cumple su condena?

Actualmente, Combs permanece en la Institución Correccional Federal Fort Dix, una prisión federal ubicada en Nueva Jersey.

Su permanencia en ese centro penitenciario se da mientras cumple la pena establecida por el tribunal. La fecha de liberación que aparece en los registros corresponde a una proyección y puede ser modificada de acuerdo con los cálculos relacionados con el cumplimiento de la condena.

La fecha de salida volvió a cambiar

La modificación más reciente estableció el 5 de febrero de 2028 como la fecha proyectada de liberación de Combs. Antes de esta actualización, el registro indicaba el 20 de febrero del mismo año.

El cambio supone un adelanto de poco más de dos semanas respecto a la fecha anterior. Por ahora, esa es la fecha que figura en los registros de la Oficina Federal de Prisiones.

El proceso judicial que llevó a esta condena comenzó en septiembre de 2024, cuando Combs fue detenido y quedó bajo custodia mientras avanzaba el caso. Durante el juicio, enfrentó acusaciones por varios delitos, pero finalmente solo fue condenado por los dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

Mientras tanto, el productor continúa cumpliendo su sentencia en Nueva Jersey y, de acuerdo con el registro disponible, su fecha proyectada de liberación está fijada para febrero de 2028.