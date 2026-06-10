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Resumen: La SAE entregó el antiguo museo de Pablo Escobar a la Fundación Luna Valentina para convertirlo en un hogar de paso destinado a personas en condición de vulnerabilidad. El inmueble, que fue extinguido por la justicia al determinarse su relación con recursos del narcotráfico, ofrecerá alojamiento y acompañamiento a pacientes, familiares y cuidadores que deban desplazarse a Medellín para recibir atención médica especializada.

¡Cambio histórico! Antiguo museo de Pablo Escobar será transformado en un hogar de paso en Medellín

Un inmueble que durante años estuvo vinculado a la historia criminal de Pablo Escobar Gaviria comenzará una nueva etapa enfocada en la atención de población vulnerable. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) formalizó la entrega del predio a una organización social que lo convertirá en un espacio de acogida para niños, pacientes y familias que requieren acompañamiento temporal.

La decisión hace parte de una estrategia que busca destinar bienes relacionados con actividades ilícitas a iniciativas de impacto comunitario. En esta oportunidad, la edificación, ubicada en Medellín y con más de 400 metros cuadrados construidos, quedó bajo la administración de la Fundación Luna Valentina.

De acuerdo con la sentencia de extinción de dominio, la justicia determinó que el bien fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico y operaciones de lavado de activos. Además, el fallo estableció que fue utilizado por Escobar durante parte del tiempo en que permaneció huyendo de las autoridades.

Un espacio para quienes necesitan apoyo lejos de casa

La fundación beneficiaria desarrolla desde 2015 programas dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entre las personas que atiende se encuentran ciudadanos con discapacidad, pacientes que enfrentan enfermedades de alto costo, jóvenes campesinos, integrantes de la población LGBTIQ+ y sus familias.

Según lo proyectado, el lugar será adecuado para funcionar como un hogar de paso. Allí se ofrecerán servicios de alojamiento, alimentación y acompañamiento a personas que deben desplazarse desde otros municipios o regiones para acceder a tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o atención especializada.

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También brindará respaldo a familiares y cuidadores que acompañan estos procesos, permitiéndoles contar con un entorno seguro durante su permanencia en Medellín.

El antiguo Museo de Pablo Escobar comenzará a escribir una nueva historia. 🇨🇴 La SAE realizará la entrega de este inmueble a la Fundación Luna Valentina, por que estos bienes no pueden regresar a las manos de mafiosos y delincuentes. Deben estar al servicio de las comunidades y… pic.twitter.com/dEz3YMzq9T — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) June 9, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para Ines Helena Cano, representante legal de la fundación, la entrega representa una transformación profunda del significado que tuvo durante años este espacio.

“El proceso con la SAE, nosotros nos postulamos a la convocatoria de bienes que transforman el año pasado. Fue muy satisfactorio para nosotros ver el alcance que podíamos tener, lo grandes que éramos, y los merecedores que hoy somos de esta casa”.

Asimismo, destacó el valor simbólico de recuperar un sitio asociado a uno de los capítulos más oscuros de la historia del país.

“Esta entrega para mí significa que se vaya a la oscuridad de este lugar y llegue la luz”.

La apuesta de la SAE por transformar bienes incautados

Durante el acto de entrega, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, aseguró que este tipo de iniciativas buscan devolver a la sociedad activos que anteriormente estuvieron ligados a estructuras criminales.

“Nuestra convicción ha sido clara: los activos que pertenecieron a criminales deben ponerse al servicio de las comunidades. Esta entrega es una muestra de ello y apenas es el comienzo de muchas transformaciones que seguiremos impulsando en todo el país”.

La entidad señaló que este proyecto busca demostrar que los bienes recuperados por el Estado pueden convertirse en herramientas para fortalecer procesos sociales y ampliar oportunidades para sectores históricamente excluidos.

Con la adecuación del espacio, la expectativa es que cientos de personas que enfrentan dificultades económicas o de salud encuentren allí un refugio temporal mientras reciben atención especializada. De esta manera, un bien que estuvo ligado al poder del narcotráfico pasará a cumplir una función orientada al bienestar y la inclusión social.