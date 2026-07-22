¡Ojo si usa estas estaciones! El Metro cambiará sus escaleras eléctricas

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Resumen: El Metro de Medellín renovará las escaleras eléctricas de las estaciones San Antonio y San Javier con equipos de última tecnología.

El Metro de Medellín inició la renovación de las escaleras eléctricas en las estaciones San Antonio y San Javier, una intervención que busca mejorar la movilidad de los usuarios y optimizar la infraestructura de dos de los puntos con mayor flujo de pasajeros del sistema.

Las obras contemplan el reemplazo de los equipos actuales, que ya cumplieron su vida útil, por siete nuevas escaleras tipo 9700, consideradas las primeras de este modelo en Sudamérica.

Estos equipos fueron diseñados para operar de forma continua en sistemas de transporte masivo y ofrecer mayor resistencia, confiabilidad y durabilidad.

La empresa informó que la inversión supera los $6.619 millones e incluye equipos fabricados en Suiza y China bajo estándares internacionales de calidad.

Además del cambio de las escaleras eléctricas, el proyecto comprende la adaptación de la infraestructura existente, la validación estructural y el desmonte de los equipos actuales.

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Los trabajos comenzaron este 22 de julio en la estación San Antonio y posteriormente se extenderán a San Javier.

Durante la ejecución de las obras habrá cerramientos parciales temporales, aunque el Metro aclaró que la operación comercial no se verá afectada, ya que las labores se realizarán principalmente en horario nocturno.

La renovación busca facilitar los desplazamientos, hacer más ágil el ingreso y la salida de las estaciones y brindar una experiencia de viaje más cómoda para el más de un millón de usuarios que diariamente utilizan el sistema.

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