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Resumen: Medellín fortaleció su plan de contingencia por la temporada seca, que podría extenderse hasta 2027. Ya se han atendido más de 4.000 emergencias.

Más calor, menos lluvias y riesgo de incendios: Medellín alista plan por temporada seca

La Alcaldía de Medellín fortaleció el plan de contingencia para afrontar la temporada seca, una época que, según las autoridades, estará influenciada por el fenómeno de El Niño y podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

La estrategia busca reducir los riesgos asociados al incremento de incendios forestales, las altas temperaturas y otros eventos derivados de la disminución de las lluvias.

El plan es liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y las secretarías de Medio Ambiente y Salud, que reforzaron las acciones de prevención y monitoreo en diferentes zonas de la ciudad.

De acuerdo con la alcaldía, durante 2026 se han atendido 4.048 emergencias, entre ellas 97 incendios forestales, 90 deslizamientos, 623 incidentes relacionados con árboles y 82 inundaciones.

La temporada seca también podría generar una reducción en los caudales de las fuentes hídricas, afectando especialmente a las comunidades abastecidas por acueductos veredales.

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Las autoridades indicaron que las precipitaciones podrían disminuir entre un 35% y un 50% frente a los registros habituales, mientras que la temperatura aumentaría entre 1°C y 2°C.

Para enfrentar este panorama, nueve estaciones de bomberos, guardabosques y personal especializado protegerán áreas estratégicas, como los siete cerros tutelares, 17 reservas naturales, 101 corredores ecológicos, más de 650.000 árboles, 4.300 hectáreas de bosque y 735 especies de fauna.

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El DAGRD hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a las alertas oficiales y adoptar medidas de prevención, mientras que la Secretaría de Salud recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y acudir de inmediato a los servicios médicos si se presentan síntomas de golpe de calor.

Asimismo, se recordó que cualquier incendio o columna de humo debe reportarse de inmediato a la línea de emergencias 123.

De estos incendios forestales, 12 casos se han registrado en cerros tutelares como: El Volador, El Picacho, Pan de Azúcar y cerro Tres Cruces. @AlcaldiadeMed @FicoGutierrez pic.twitter.com/1uaY5mM9l1 — DAGRD – Medellín (@DAGRDMedellin) July 22, 2026

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