Resumen: Aida Victoria Merlano sorprendió al revelar durante una transmisión en vivo que contempla retirarse de las redes sociales y que diciembre de 2026 sería la fecha prevista para hacerlo. La creadora de contenido explicó que pasar tiempo alejada de las plataformas durante sus vacaciones le permitió encontrar mayor tranquilidad y disfrutar de momentos personales junto a su pareja y su hijo. También señaló que, si llegara a tener otro embarazo, quisiera vivir esa etapa en privado y sin las obligaciones de crear contenido. Por ahora, continuará activa durante los próximos meses antes de tomar una decisión definitiva.

¿Cambio de rumbo para Aida Victoria? La influencer ya tendría fecha para retirarse de las redes

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al revelar que contempla retirarse de las redes sociales. La empresaria barranquillera habló sobre esta posibilidad durante una transmisión en vivo y explicó que la decisión está relacionada con la tranquilidad que ha encontrado al pasar más tiempo alejada de las plataformas.

La creadora de contenido, que reúne cerca de 10 millones de seguidores en Instagram, aseguró que todavía permanecerá activa durante los próximos meses, pero anticipó que su intención es cerrar esta etapa en diciembre de 2026.

“Lo más probable es que yo sí me retire en menos de un año, pues la verdad. Y lo que les digo, no es porque esté enamorada, sino porque mi vida fuera de las redes me da mucha paz y me siento como que muy tranquila”, dijo durante la transmisión.

La tranquilidad de estar lejos de las plataformas

Merlano explicó que la posibilidad de retirarse tomó mayor fuerza durante unas vacaciones, en las que dejó de publicar y redujo también el consumo de contenido en redes sociales.

“Estos días he estado de vacaciones y he estado sin publicar y he vivido mi vida fuera de las redes y ni estar consumiendo TikTok o leyendo Instagram o comentarios de mí se ha sentido como una paz tan grande (…) Y también yo me siento muy enamorada de mi pareja como de mi hijo, he estado rodeada como de mucho amor, compartiendo momentos lindos no para las redes, sino para la vida y me di cuenta que esa es la vida que yo quiero”, añadió Aida en el en vivo.

La barranquillera mantiene actualmente una relación con el creador de contenido bahameño conocido como Escro y es madre de Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, conocido en redes como ‘El Agropecuario’.

Según lo recogido por Infobae y LOS40 Colombia, Merlano ha optado en los últimos meses por mantener con mayor reserva algunos aspectos de su vida personal.

También habló de una posible segunda maternidad

Durante la conversación, Aida Victoria explicó que otro de los escenarios que contempla al pensar en su futuro es la posibilidad de tener otro hijo. En ese caso, aseguró que quisiera vivir el embarazo y la maternidad lejos de las obligaciones relacionadas con la creación de contenido.

“Quiero vivir mi embarazo pleno, no pensar en trabajar, no pensar en crear contenido, quiero parir tranquila y a maternar; además, ya tengo los recursos económicos para no vivir de las redes sociales”, añadió.

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La creadora de contenido señaló así que actualmente cuenta con los recursos económicos necesarios para no depender de las plataformas como fuente de ingresos.

Su plan apunta a diciembre de 2026

Aunque inicialmente habló de un retiro “en menos de un año”, durante el mismo en vivo precisó que diciembre sería el momento previsto para dejar las redes.

“Debí contar esto más adelante, pero ya que, aprovechemos estos meses antes de diciembre y la damos toda, aprovechemos el contenido, para que ya yo en diciembre pueda irme más tranquila…”, explicó.

Por ahora, Merlano continuará con sus actividades digitales y espera hacer un anuncio más formal cuando se acerque la fecha que estableció para su posible salida.

Las especulaciones sobre su salida de Colombia

El anuncio también coincidió con versiones difundidas previamente en redes sociales sobre las razones por las que Aida Victoria se ha mantenido fuera de Colombia.

La influencer Yina Calderón insinuó que la salida de la barranquillera podría estar relacionada con el proceso judicial que enfrenta por el caso de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo. Calderón hizo esa afirmación sin presentar pruebas que establecieran una relación entre ambos hechos.

Aida Victoria, en cambio, explicó en su transmisión que su decisión de alejarse de las redes está relacionada con la tranquilidad que experimentó durante el tiempo que permaneció apartada de las plataformas y con el deseo de dedicar más espacio a su vida personal.

Merlano fue condenada a 13 años y ocho meses de prisión por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y uso de menores de edad para la comisión de delitos. La sentencia permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras el recurso de casación presentado por su defensa.

Por ahora, la empresaria no ha concretado su retiro, pero sí estableció diciembre de 2026 como la fecha que contempla para poner fin a su actividad como creadora de contenido.