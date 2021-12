¡Le sonó el celular y se devolvió! Camarógrafo se salvó por una llamada durante atentado en Cúcuta

Tras el atentado con explosivos que se registró en la mañana de este martes, 14 de diciembre, en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, que dejó dos policías muertos, se siguen conociendo más historias y salió a la luz la de un camarógrafo que se salvó milagrosamente, gracias a una llamada.

La llamada de un amigo que salvó al camarógrafo en este atentado

Y es que el camarógrafo de Noticias Caracol que se salvó milagrosamente, detalló en dicho medio cómo ocurrieron los hechos: «Yo efectivamente llego al sitio donde fue el epicentro de la primera explosión y yo me alejo unos metros de donde está la periodista siguiendo en línea paralela a los policías que, dentro del aeropuerto, nos separa una malla con el barrio. Yo los sigo en línea paralela para hacer los apoyos de que están haciendo el registro; me entra una llamada y yo contesto la llamada y me regreso», dijo el camarógrafo.

El camarógrafo decidió entonces regresar hasta donde estaba la periodista para grabar un video con su celular desde el aeropuerto, el cual le iba a enviar a su amigo, quien le hizo la llamada.

Tanto el camarógrafo como la periodista no podían creer que la segunda explosión se registró solo a media cuadra de donde estaban, y la impresión fue aún más al saber que el camarógrafo estuvo tan cerca de la misma, pero gracias a esta llamada se devolvió y salió ileso.

El camarógrafo agradeció a Dios por esta nueva oportunidad de vida: «gracias a Dios que me dio la oportunidad (…) Aquí estamos trabajando en lo que nos gusta y gracias a Dios porque puedo contar el cuento», dijo.

VIDEO del momento de la explosión en Cúcuta que mató a dos policías | https://t.co/l8eSX3lRWT — Minuto30.com (@minuto30com) December 14, 2021

