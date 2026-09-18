Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Mujer asesinó a su novia en medio de una pelea en Estación Villa: dos perritos quedaron «huérfanos»

    Los hechos que desencadenaron este desenlace fatal se registraron al interior de una residencia ubicada en el centro de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Seis menores fueron aprehendidos tras una violenta riña con armas blancas a la salida de un colegio en Rionegro
    Foto de archivo.
    Mujer asesinó a su novia en medio de una pelea en Estación Villa: dos perritos quedaron «huérfanos»

    Resumen: Los hechos que desencadenaron este desenlace fatal se registraron a las 4:10 a. m. del pasado miércoles 16 de septiembre, al interior de una residencia ubicada del barrio Estación Villa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Un trágico caso de violencia intrafamiliar cobró la vida de una mujer en el centro de Medellín. La víctima falleció en la madrugada del 17 de septiembre en las instalaciones de un centro hospitario del norte de Medellín, tras no resistir la gravedad de una herida con arma cortopunzante propinada por su propia compañera sentimental.

    Los hechos que desencadenaron este desenlace fatal se registraron a las 4:10 a. m. del pasado miércoles 16 de septiembre, al interior de una residencia ubicada del barrio Estación Villa.

    Una mujer murió a manos de su novia, en lo que sería un crimen pasional, al interior de su vivienda en el centro de Medellín. Dos perritos quedaron "huérfanos"

    Una mujer murió a manos de su novia, en lo que sería un crimen pasional, al interior de su vivienda en el centro de Medellín. Dos perritos quedaron «huérfanos». Foto: Cortesía

    Mató a su novia

    Se conoció que una patrulla que realizaba labores de control en la zona fue alertada por la ciudadanía sobre una fuerte riña protagonizada por dos mujeres. Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron a una de las ciudadanas, oriunda de Bogotá, con una grave lesión en el pecho y en las piernas, ocasionadas con arma blanca.

    Dada la urgencia del caso, los mismos policías auxiliaron a la víctima y la trasladaron hacia el centro asistencial. A pesar de los esfuerzos del personal médico durante casi 24 horas, su deceso se registró a las 3:40 a. m. del día jueves.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    En el mismo lugar de los hechos, las autoridades lograron la captura en flagrancia de la presunta agresora, una mujer venezolana de 31 años identificada como la pareja de la víctima. La detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de homicidio/feminicidio.

    Perritos en adopción

    Se pudo establecer también que la pareja tenía dos perritos, quienes quedaron al cuidado de un vecino, quien al parecer los pondría en adopción en los próximos días.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.