Resumen: Los hechos que desencadenaron este desenlace fatal se registraron a las 4:10 a. m. del pasado miércoles 16 de septiembre, al interior de una residencia ubicada del barrio Estación Villa.

Mujer asesinó a su novia en medio de una pelea en Estación Villa: dos perritos quedaron «huérfanos»

Minuto30.com .- Un trágico caso de violencia intrafamiliar cobró la vida de una mujer en el centro de Medellín. La víctima falleció en la madrugada del 17 de septiembre en las instalaciones de un centro hospitario del norte de Medellín, tras no resistir la gravedad de una herida con arma cortopunzante propinada por su propia compañera sentimental.

Los hechos que desencadenaron este desenlace fatal se registraron a las 4:10 a. m. del pasado miércoles 16 de septiembre, al interior de una residencia ubicada del barrio Estación Villa.

Mató a su novia

Se conoció que una patrulla que realizaba labores de control en la zona fue alertada por la ciudadanía sobre una fuerte riña protagonizada por dos mujeres. Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron a una de las ciudadanas, oriunda de Bogotá, con una grave lesión en el pecho y en las piernas, ocasionadas con arma blanca.

Dada la urgencia del caso, los mismos policías auxiliaron a la víctima y la trasladaron hacia el centro asistencial. A pesar de los esfuerzos del personal médico durante casi 24 horas, su deceso se registró a las 3:40 a. m. del día jueves.

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En el mismo lugar de los hechos, las autoridades lograron la captura en flagrancia de la presunta agresora, una mujer venezolana de 31 años identificada como la pareja de la víctima. La detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de homicidio/feminicidio.

Perritos en adopción

Se pudo establecer también que la pareja tenía dos perritos, quienes quedaron al cuidado de un vecino, quien al parecer los pondría en adopción en los próximos días.