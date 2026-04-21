Resumen: La realidad está muy alejada de un desaire a su ciudad natal. Fuentes cercanas a la organización revelaron que Medellín sigue siendo una prioridad absoluta para la artista. El verdadero obstáculo es netamente logístico: el estadio Atanasio Girardot entrará en una etapa de remodelación

La «Bichota» anunció su tour mundial y en Medellín «pegaron el grito en el cielo» ¿por qué no está?

Minuto30.com .- La euforia mundial por el nuevo anuncio de Karol G vino acompañada de un fuerte “berrinche” local. Y es que, tras confirmar su nueva gira global en pleno escenario principal de Coachella, muchos paisas pegaron el grito en el cielo al ver que la lista de ciudades incluía a Bogotá, pero dejaba por fuera a su amada Medellín.

Los comentarios de decepción no se hicieron esperar, con fanáticos tildándola de “descarada” y “faltona”, e incluso amenazando con un éxodo masivo de unfollows en sus redes sociales. Pero, ¡calma! Antes de presionar el botón de dejar de seguir, hay una explicación de peso.

El Atanasio tiene la culpa, no ‘La Bichota’

La realidad está muy alejada de un desaire a su ciudad natal. Fuentes cercanas a la organización revelaron que Medellín sigue siendo una prioridad absoluta para la artista. El verdadero obstáculo es netamente logístico: el estadio Atanasio Girardot entrará en una etapa de remodelación, lo que hace logísticamente imposible confirmar y agendar fechas oficiales en este momento.

Por ahora, la única parada confirmada en territorio colombiano será en la capital del país, encendiendo el Estadio El Campín.

¿Cómo será el recorrido del ‘TropiTour’?

Mientras Medellín espera que se cuadre el calendario del estadio, el resto del mundo ya se prepara para recibir el monumental espectáculo de la colombiana:

El pitazo inicial: La gira arrancará por todo lo alto el 24 de julio de 2026 en el imponente Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, para luego recorrer Norteamérica y Canadá.

El paso por Latinoamérica: El tour vibrará en los estadios de México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y, por supuesto, Colombia (Bogotá).

Cierre de oro en Europa: Tras conquistar América, el show cruzará el charco para presentarse en España, Portugal, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia y Alemania.

El gran final: La gira culminará en uno de los recintos más legendarios del mundo: el San Siro Stadium de Milán, Italia.

Así que, fanáticos paisas, paciencia. La ‘Bichota’ no se ha olvidado de su casa, solo está esperando que le tengan la sala arreglada para armar la fiesta como se debe.