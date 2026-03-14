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    Cámaras de Medellín permitieron ubicar camión que habría causado la muerte de una motociclista y huyó

    Un camión que habría estado implicado en la muerte de una motociclista en Medellín fue ubicado gracias al sistema de cámaras de la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cámaras de Medellín permitieron ubicar camión que habría causado la muerte de una motociclista y huyó

    Resumen: Cámaras de seguridad en Medellín permitieron ubicar un camión que estaría implicado en la muerte de una motociclista tras un siniestro vial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El sistema de cámaras de seguridad de Medellín permitió ubicar un vehículo que estaría relacionado con la muerte de una motociclista ocurrida a comienzos de este mes en el centro de la ciudad. Gracias al seguimiento realizado con estas herramientas tecnológicas, las autoridades lograron identificar el camión que presuntamente habría estado implicado en el siniestro vial.

    El caso se registró en la Medellín, específicamente en la carrera 63 entre calles 52 y 53, donde una motociclista perdió la vida tras un accidente de tránsito. Tras el hecho, el vehículo involucrado habría abandonado el lugar, lo que activó los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades.

    Desde el Centro de Control de Tránsito, funcionarios realizaron un rastreo utilizando cerca de 280 cámaras del sistema semafórico, que se complementan con más de 3.200 cámaras del sistema de emergencias 123 de la ciudad.

    Lea también: Refuerzan alertas: Medellín estrena 29 sistemas de monitoreo de cuencas por lluvias

    De acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, la estrategia combina tecnología, monitoreo permanente y colaboración ciudadana para identificar vehículos que se fugan tras causar accidentes.

    Gracias al análisis de las grabaciones y al trabajo coordinado entre los equipos de monitoreo y los agentes de tránsito desplegados en diferentes sectores, las autoridades lograron ubicar en una bodega un camión de carga que, por sus características y las evidencias físicas encontradas, podría estar relacionado con el siniestro vial.

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    Posteriormente adelantarón la identificación plena del conductor, mientras que el vehículo fue sometido a una inspección técnica para recopilar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

    El camión fue inmovilizado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales en este caso.

    Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que, en caso de verse involucrados en un siniestro vial, permanezcan en el lugar, auxilien a las víctimas y reporten la situación al número de emergencias 123, ya que huir del sitio puede agravar su situación judicial.

    Cámaras de Medellín permitieron ubicar camión que habría causado la muerte de una motociclista y huyó

    Foto de cortesía.

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