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Resumen: Las cámaras del 123 apoyaron 943 capturas en Medellín entre enero y agosto de 2026. También permitieron recuperar vehículos, celulares y otros elementos, además de facilitar operativos contra el delito.

¡Cayeron con seguimiento de cámaras! 943 capturas en Medellín durante 2026

Entre enero y agosto, el sistema de videovigilancia y la Línea 123 apoyaron procedimientos que dejaron 943 capturas y 284 personas conducidas por diferentes hechos registrados en la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, durante este periodo también fueron incautadas 453 armas, entre ellas 368 armas blancas, 13 armas de fuego y 72 armas traumáticas. A esto se suman 72.581 unidades de droga incautadas.

En materia de recuperación de elementos, los operativos permitieron recuperar 253 carros, 1.263 motocicletas y 151 celulares. La Línea 123 recibió 131.414 llamadas, de las cuales 119.908 fueron contestadas.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que el monitoreo permanente permite mejorar la reacción de los organismos encargados de la seguridad y facilitar el seguimiento de situaciones sospechosas.

Uno de los procedimientos recientes ocurrió el 31 de agosto, durante los planes Cazador 2.0 y Águila. Una alerta generada mediante el sistema LPR y las cámaras del 123 permitió identificar motocicletas que estarían relacionadas con varios hurtos.

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La Policía ubicó a dos personas en Santafé, Guayabal, señaladas de un robo contra un extranjero en el sector del Estadio. Allí recuperaron dos celulares y una cadena de oro, además de incautar un arma de menor letalidad, un proveedor y siete cartuchos para pistola traumática.

Otro caso tuvo lugar en Aranjuez, donde el sistema de reconocimiento de placas detectó un vehículo presuntamente utilizado para transportar elementos hurtados. El seguimiento realizado desde la Sala Situacional permitió coordinar la intervención policial en San Pedro, donde fueron capturadas cuatro personas y recuperados varios elementos.

Con estos resultados, las cámaras del 123 continúan siendo parte de la estrategia de vigilancia y reacción frente a hechos delictivos en Medellín.

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