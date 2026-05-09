Resumen: Las unidades de la Policía acordonaron rápidamente el área para preservar la escena. El cuerpo del venezolano quedó tendido sobre un charco de sangre al lado de la motocicleta gris.

¡Corrieron hacia El Calvario! Nuevos detalles del asesinato del venezolano en el Popular 1

Minuto30.com .- Con el paso de las horas, se han conocido nuevos detalles de la confusa escena del crimen ocurrida a las 5:50 de la mañana de este viernes 8 de mayo en el barrio Popular 1 (Comuna 1), en la que un venezolano resultó muerto.

Inicialmente, el pánico y la rapidez del ataque llevaron a los testigos a entregar descripciones erróneas, sin embargo los nuevos testimonios han revelado la verdadera identidad de la víctima, la dinámica de la emboscada y un oscuro móvil que apunta a las temidas redes de cobradores informales.

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Quién era la víctima y cómo ocurrió realmente el ataque?

El hoy occiso fue identificado plenamente, un ciudadano de 33 años de edad, oriundo del estado de Miranda, Venezuela. Llevaba una década residiendo en este sector de la ciudad y se ganaba la vida como socio de una chatarrería ubicada en la zona de El Playón.

La víctima vestía buzo color rosado, jean azul, zapatos negros y portaba un morral negro en su espalda.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el venezolano fue blanco de una trampa mortal:

La emboscada: En la intersección de la calle 118 con carrera 42B, un sujeto vestido con buzo rojo bajaba caminando hacia la esquina, mientras otro individuo de buzo negro lo esperaba estratégicamente.

El ataque: Cuando el hoy occiso descendía por la vía a bordo de su motocicleta color gris, el sujeto de buzo negro lo interceptó y le disparó de manera certera, causándole una herida letal en la cabeza.

La huida: Tras perpetrar el crimen, ambos sicarios escaparon corriendo hacia la parte alta de la montaña, con rumbo al sector conocido como El Calvario.

La escena del crimen: Placas falsas y un celular

Las unidades de la Policía acordonaron rápidamente el área para preservar la escena. El cuerpo del venezolano quedó tendido sobre un charco de sangre al lado de la motocicleta gris.

Con el transcurso de los minutos se hicieron varios hallazgos que complican el caso.

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Se recolectaron 9 vainillas de calibre 9mm, 1 proyectil y 1 fragmento, lo que evidencia la sevicia del ataque.

A la víctima se le halló un celular gris intacto, descartando el hurto como motivo del crimen.

Al verificar la motocicleta gris en la que se movilizaba el occiso, la placa estaba borrosa y, al cruzarla en el sistema, esta correspondía a una moto totalmente distinta.

En contexto: VIDEO: Madrugaron a matarlo en el popular 1: la víctima sería venezolano

La hipótesis principal: Las letales cuotas del «gota a gota»

Aunque el círculo más cercano de familiares y allegados de la víctima aseguró a las autoridades que la víctima no tenía problemas ni había reportado amenazas en su contra, las labores de vecindario destaparon una versión muy diferente.

Versiones extraoficiales apuntan a que el comerciante venezolano tenía fuertes deudas económicas pendientes con prestamistas bajo la modalidad de «gota a gota» que operan en el sector de El Playón. Según estas fuentes, el chatarrero ya había sido blanco de diversas intimidaciones y amenazas por el retraso en los pagos de sus cuotas, convirtiendo esta en la principal línea de investigación para dar con los autores intelectuales y materiales de este asesinato a sangre fría.