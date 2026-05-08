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Resumen: Hasta el momento de la publicación de esta noticia no se conocía la identidad del hoy occiso. Sin embargo, las primeras versiones recolectadas en el sitio apuntan a que se trataría de un ciudadano migrante, al parecer de nacionalidad venezolana.

Madrugaron a matarlo en el popular 1: la víctima sería venezolano

Minuto30.com .- La violencia madrugó este viernes 8 de mayo en el nororiente de la capital antioqueña. A plena luz del día, un hombre que presuntamente sería de nacionalidad venezolana, fue asesinado en una calle de la Comuna 1. Las autoridades investigan este asesinato.

El crimen: A las 6:00 de la mañana

El lamentable suceso que alteró la tranquilidad de los habitantes del sector ocurrió a primeras horas del día, aproximadamente a las 6:00 a.m. De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque armado se perpetró en la intersección de la calle 118 con carrera 42B, en jurisdicción del barrio Popular 1.

La víctima se encontraba en plena calle cuando fue sorprendida por su verdugo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

El pánico se apoderó de los transeúntes y vecinos que presenciaron el crimen, quienes rápidamente alertaron a las autoridades.

Se conoció que la víctima se movilizaba en una motocicleta; además vestía un buzo de color rosado, un pantalón jean azul y llevaba en su espalda un morral negro.

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Según los testimonios, el ataque fue rápido, directo y ejecutado bajo la modalidad de sicariato.

Tras cometer el homicidio, el sujeto habría acelerado su vehículo y huyendo rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

Víctima sin identificar e inicio de la investigación

Hasta el momento de la publicación de esta noticia no se conocía la identidad del hoy occiso. Sin embargo, las primeras versiones recolectadas en el sitio apuntan a que se trataría de un ciudadano migrante, al parecer de nacionalidad venezolana.

Las autoridades acordonaron la zona para realizar la respectiva inspección técnica del cadáver; además para dar inicio a las investigaciones e intentar trazar la ruta de escape del sicario y lograr su captura.