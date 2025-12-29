Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una calle de Castilla, en Medellín, fue convertida en un resbaladero improvisado con agua y jabón. El hecho se viralizó en redes y generó reacciones divididas.

Con jabón y agua: calle de Castilla se convirtió en resbaladero

Una calle del barrio Castilla, en Medellín, se convirtió en un resbaladero o pista jabonosa que rápidamente llamó la atención de propios y extraños. La situación quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa cómo la comunidad adaptó la vía para compartir un momento de diversión diferente.

El resbaladero en Castilla fue improvisado utilizando agua y jabón, aprovechando la pendiente natural de la calle.

En las imágenes se aprecia a niños, jóvenes y adultos deslizándose desde la parte más alta del tramo, algunos solos y otros en grupo, mientras varias personas permanecían a los costados grabando y animando la escena.

La actividad se desarrolló en un ambiente de risas, música y comentarios espontáneos, convirtiendo la calle en un punto de encuentro comunitario.

Lea también: Arranca la última semana del año y Medellín reporta 61 lesionados por pólvora

Los videos fueron publicados en plataformas como Instagram y TikTok y, en pocas horas, comenzaron a sumar miles de reproducciones y comentarios.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Muchos usuarios destacaron el ingenio y la creatividad de los habitantes del sector para transformar el espacio público en un escenario de esparcimiento. Comentarios como “Esto es Colombia, la gente es alegre”, “qué parche tan chévere”, “definitivamente los paisas siempre innovando” y “eso es puro ingenio” fueron algunos de los más repetidos.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos internautas expresaron preocupación por los riesgos asociados a este tipo de actividades, como posibles caídas, lesiones o afectaciones a la movilidad del sector. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales, ni tampoco se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

Este tipo de situaciones no es nuevo en Medellín y suele repetirse durante temporadas festivas, cuando comunidades buscan alternativas creativas para compartir en medio de la cotidianidad.

Más noticias de Medellín